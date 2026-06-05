Armada y US Navy realizan un ejercicio conjunto de simulacro de vertido de hidrocarburos en la Base de Rota (Cádiz)

Simulacro de vertido de hidrocarburos en la Base de Rota. - MINISTERIO DE DEFENSA

ROTA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Base Naval de Rota (Cádiz) ha acogido el ejercicio-simulacro de vertido accidental de hidrocarburos, programado periódicamente con carácter anual y contemplado en el Programa de Actividades Conjuntas entre la US Navy y la Armada Española, que se ha desarrollado con la participación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Capitanía Marítima de Cádiz y Salvamento Marítimo, en atención a lo establecido en el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.

Además, según ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota, el simulacro ha contado con la presencia de la directora general de Marina Mercante, Ana Núñez, y el comandante de las Actividades Navales de EEUU en España, capitán de navío Charles A. Chmielak.

"Realizar ejercicios integrales con autoridades civiles permite mejorar la coordinación entre instituciones, en situaciones de emergencia, catástrofes naturales o de amenazas a la seguridad interna. Estos ejercicios promueven un entendimiento mutuo de los procedimientos, de las capacidades y de las limitaciones de cada organismo, lo cual es esencial para una respuesta rápida y eficiente", ha explicado el capitán de navío Antonio Benítez Hidalgo, ayudante mayor de la Base Naval de Rota y director del ejercicio.

Por su parte, el comandante de las Actividades Navales de EEUU en España, Charles A. Chmielak, se ha encargado personalmente de supervisar los procedimientos iniciales de respuesta al incidente desde el Centro de Operaciones de Emergencia de EEUU y la coordinación inicial hasta que la Armada ha tomado el control sobre la situación.

"Nuestra asociación con nuestros aliados españoles es central en todo lo que hacemos, durante más de 70 años hemos trabajado y entrenado juntos para resolver desafíos, prepararnos para emergencias y fortalecer la seguridad de nuestra comunidad compartida mientras mejoramos nuestras capacidades colectivas", ha destacado Chmielak.

Según ha explicado el Ministerio de Defensa, la situación simulada se iniciaba con una pérdida moderada de 50 galones de hidrocarburo en uno de los muelles de la Base Naval de Rota, que es contenida inicialmente por la US Navy y la Armada, lo cual constituye el nivel I de respuesta. De esta manera, se activa el Plan Interior Marítimo de la Base Naval de Rota, al objeto de emplear los medios disponibles en la misma para controlar dicha contaminación y se despliega la Sección de Protección Medioambiental de la Base, que tiene como objetivo valorar cuál es el alcance del vertido e informar en todo momento de su peligrosidad a fin de activar los medios adecuados para la contención.

El simulacro ha evolucionado de forma que el vertido de hidrocarburo se vuelve incontrolado alcanzando los 5.000 galones, lo que obliga a la activación del Plan Nacional de Respuesta Contra la Contaminación Marina a nivel II. Cuando el vertido estuvo próximo a salir de la Base, se estableció enlace y coordinación con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y se hizo empleo de los medios de Salvamento Marítimo para evitar que la pérdida se extendiera de forma masiva por las aguas y costas de la bahía de Cádiz.

"En las emergencias marítimas la coordinación es trascendental, permite movilizar recursos disponibles, facilita la toma de decisiones y evita duplicidades y retrasos en la intervención y por eso, desde la Dirección General de la Marina Mercante apoyamos este tipo de ejercicios que la consolidan y nos ayudan a detectar pequeños desajustes", ha destacado la directora general de Marina Mercante, Ana Núñez.

Por su parte, Salvamento Marítimo de Cádiz ha aportado múltiples medios como el buque Punta Mayor, el Guardamar Talia, el Salvamar Suhail y la LS Júpiter de Cruz Roja. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha participado poniendo a disposición del ejercicio todos los medios humanos, mecánicos y materiales de los que dispone en su lucha contra la contaminación marítima, siendo especialmente relevante en este caso concreto la labor del barco de limpieza de lámina de agua, el OC-Tech Horizon, así como la intervención de remolcadores.