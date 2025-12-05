Arranca el 'Año Camarón 2026' en homenaje a "la leyenda y fuente del flamenco" con una serie, premios y conciertos

Archivo - CAMARÓN DE LA ISLA. Imagen de archivo. - CAMARÓN DE LA ISLA/ ARCHIVO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), junto a GTS, Universal Music Spain y Westin Mayer Entertainment, ha presentado este viernes en el Museo Camarón el programa oficial 'Año Camarón 2026', un proyecto cultural y musical lanzado con motivo del 75 aniversario del nacimiento de José Monje Cruz, 'Camarón de la Isla'. La iniciativa busca rendir homenaje al artista, "una leyenda, la fuente del flamenco y autor de un legado inmenso", según ha subrayado su hija, Rocío Monje. Además, ha avanzado que se está produciendo una serie dedicada a la figura del cantaor, cuyos detalles "se irán desvelando poco a poco".

Así lo ha avanzado Monje en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha detallado que el programa se desarrollará entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026, e incluirá rutas para conocer al artista, exposiciones, dos conciertos homenaje --en Madrid y San Fernando--, reediciones discográficas con material inédito y la primera edición de los Premios Camarón.

La hija del cantaor ha reconocido que el proyecto es "muy emocionante, aunque con una sensación agridulce, porque nos encantaría tenerlo a él", al tiempo que ha señalado que "ver el fenómeno tan grande que sigue generando es un orgullo". De este modo, ha recordado que "él ya era Camarón desde que nació; mi abuela dijo 'ahí va Camarón'", y ha celebrado que "las nuevas generaciones se van uniendo a su legado", algo que considera "muy bonito y conmovedor".

Además, Monje ha señalado que regresar a la ciudad natal de su padre siempre les despierta una carga emocional: "Todo te recuerda a él. Está su coche, donde vivimos tantos momentos de pequeños, y vuelven muchos recuerdos de cuando venía a recogernos al colegio". En esta línea, ha rememorado la expectación que generaba la presencia del artista, pues "cuando iba a buscarnos, se formaba una aglomeración de gente alrededor del coche. Nosotros salíamos de clase y pedíamos que nos dejaran pasar". Asimismo, sobre su faceta familiar, lo ha descrito como "un padre muy cariñoso; todo era para sus hijos".

DE LAS RUTAS A LOS PRIMEROS PREMIOS CAMARÓN

En concreto, el programa incluirá, entre otras actividades, un recorrido audiovisual inmersivo en 360º que reinterpretará la vida y la obra de Camarón, inspirado en formatos internacionales como 'Van Gogh Immersive' o 'Avicii Experience', y que se instalará en un espacio permanente. También se pondrá en marcha la 'Ruta Camarón: El Camino del Genio', un itinerario urbano por los lugares clave de su trayectoria, con señalética oficial, códigos QR, contenidos multimedia y un mapa cultural en su ciudad natal.

Asimismo, se celebrarán los primeros Premios Camarón, concebidos para recuperar la figura del galardón institucional, con cuatro categorías: Cante Flamenco, Baile Flamenco, Guitarra Flamenca y Nueva Creación/Innovación Flamenca, como homenaje al espíritu revolucionario del artista. La final de estos premios tendrá lugar el 2 de julio de 2026 en el Teatro de las Cortes de San Fernando.

En julio de 2026, la ciudad acogerá además un concierto especial con artistas invitados, que actuará como gran celebración popular del aniversario. El proyecto culminará el 1 de diciembre de 2026 con un gran espectáculo en el Movistar Arena de Madrid, que reunirá a artistas de primera línea. Las entradas para este homenaje se pondrán a la venta en las próximas semanas y se anunciarán con antelación.

EL LEGADO INÉDITO DEL ARTISTA

Además, Universal Music Spain prepara una serie de reediciones especiales, nuevo merchandising oficial y contenidos audiovisuales remasterizados, entre ellos material de archivo histórico y piezas inéditas. Entre los hitos que se recordarán durante este año figura la grabación en Abbey Road Studios de parte del álbum 'Soy Gitano', con la participación de la Royal Philharmonic Orchestra y la London Symphony Orchestra.

En relación con estas iniciativas, la hija del artista ha señalado que muchos intérpretes quieren participar, y ha reconocido que le sería imposible elegir una sola canción de su padre, ya que "todas nos gustan y nos traen recuerdos". Igualmente, ha explicado que cada proyecto "lo hacemos con todo el cariño, respeto y admiración que él se merece, desde una bulería o una seguirilla hasta temas del disco 'La Venta Vargas', tan añejo, de cuando tenía 16 años, o el último, 'Potro de Rabia y Miel'", al tiempo que ha subrayado que todas las canciones de Camarón "están llenas de emociones, porque cantaba con el corazón y con esa rabia que te enamoraba".

Sobre el impacto cultural y, especialmente, musical de la figura de Camarón en el flamenco, su hija ha recordado unas palabras del propio artista: "La esencia no se puede perder cuando uno la lleva dentro". En este sentido, ha destacado que su padre "fue un revolucionario del flamenco sin perder esa esencia, y eso era lo más importante". "Era grande cantando, pero también era muy grande como persona, por su humildad", ha apostillado.

"UN REVOLUCIONARIO ADELANTADO A SU TIEMPO"

En relación con el panorama actual del flamenco, Rocío Monje ha subrayado que su padre "fue un revolucionario, pues cuando cantaba en sus inicios era purista, pero cuando hizo 'La leyenda del tiempo' hubo quienes lo aceptaron y quienes no, y ahora lo escucha todo el mundo". Así, ha añadido que Camarón "era una persona adelantada a su tiempo, con todas las facultades en su garganta", toda vez que ha explicado que "los flamencólogos estudian actualmente esos tonos tan particulares que tenía".

"Mi padre es la fuente del flamenco, de donde todos tenemos que beber, incluso quienes no cantan flamenco; por eso Camarón va a estar siempre vivo", ha afirmado. Como ejemplo, ha relatado que "vas a China y te encuentras una pared con la cara de Camarón. Para nosotros es muy emocionante, pero es que Camarón solo hay uno, y Camarón nunca morirá".

Por último, la hija del artista ha insistido en que la figura del cantaor trasciende su origen: "Camarón no está vinculado solo a Andalucía, está relacionado con el mundo entero. Decir flamenco es mencionar a Camarón, porque fue quien llevó este arte a públicos de toda clase y logró un reconocimiento mundial".