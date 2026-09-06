La Asociación Carnavalesca de la Cantera de El Puerto (Cádiz) entrega los 'Reconocimientos Pedrito García'

La Asociación Carnavalesca de la Cantera de El Puerto entrega los 'Reconocimientos Pedrito García'. - AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha presidido la entrega de premios de la Asociación Carnavalesca de la Cantera de El Puerto, celebrada en la sede de la entidad. Durante el acto, el alcalde ha elogiado la actividad que desarrolla la institución que preside Azahara Zayn Alburquerque y ha destacado la importante labor que viene realizando en favor del Carnaval, contribuyendo al impulso que está experimentando el conjunto de la fiesta portuense.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Asociación para fomentar la cantera y garantizar el futuro del Carnaval, impulsando la participación de los más jóvenes, creando nuevos espacios de formación y ofreciendo oportunidades para que las nuevas generaciones puedan aprender, crecer y disfrutar de una fiesta que forma parte de la identidad de El Puerto. "El Carnaval tiene presente, pero sobre todo tiene futuro, y ese futuro pasa por cuidar y apoyar a quienes están haciendo cantera", ha señalado.

Además, el alcalde ha resaltado que "Asociaciones como esta son fundamentales para que nuestras tradiciones sigan creciendo, para que los más jóvenes encuentren su espacio y para que el Carnaval de El Puerto tenga asegurado su relevo generacional".

Por su parte, la presidenta ha agradecido la cesión del local que acoge a la institución, un inmueble de titularidad municipal, así como la atención permanente que tanto el alcalde como los responsables de las áreas de Fiestas, David Calleja, y Cultura, Enrique Iglesias, mantienen con el colectivo.

Asimismo, la presidenta ha entregado al primer edil una placa con el pin de la Asociación, en reconocimiento al compromiso y la colaboración del Ayuntamiento con la entidad. Alburquerque ha explicado que la Asociación, que cuenta actualmente con 239 miembros, ha denominado sus premios como 'Reconocimiento Pedrito García', en homenaje a una de las primeras personas que hicieron cantera en El Puerto. El galardón incorpora la imagen del Castillo de San Marcos, un icono elegido por la institución al considerar que se trata del monumento más importante de la ciudad y en consonancia con la consideración de que el carnaval es también "lo más grande".

'RECONOCIMIENTO PEDRITO GARCÍA'

El 'Reconocimiento Pedrito García' distingue en esta edición a dos portuenses: José Antonio Lores, componente de numerosas agrupaciones a lo largo de una trayectoria de más de 40 años, y Popi, con cerca de 25 años de itinerario carnavalesco. Asimismo, reciben esta distinción Sergio Guillén, 'Tomate', uno de los autores más versátiles, y Manuel Domínguez Portilla, conocido en el ámbito carnavalesco como 'Portilla', un histórico especialmente vinculado a la chirigota de Manolo Santander.

Por su parte, Jesús Manuel Selma Martín-Murga, conocido popularmente como 'el Melli del Puerto', ha recibido un pin con el logo de la Asociación. Este mismo logo ha servido también para distinguir a los propios asociados, muchos de los cuales acudieron al acto vistiendo una camiseta con el lema 'Somos familia'.

Igualmente, la entrega de los galardones ha estado acompañada de una fiesta que ha contado con las actuaciones de 'Los granujas' y 'Las vecinas de Doña Blanca', junto a una representación de los talleres de canto y guitarra puestos en marcha durante el verano por la Asociación dentro de su propósito de fomentar la cantera. Además, la comparsa juvenil roteña 'Los maléficos' también ha formado parte del repertorio de la celebración.

Por último, la presidenta ha apuntado que la comparsa infantil que dirigirá la Asociación y que actuará en el COAC 2027 será 'Los infinitos', mientras que el cuarteto infantil se llamará 'Las triquiñuelas'.