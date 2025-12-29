La Asociación de Vecinos del Parque Atlántico gana el primer premio del LVIII Concurso de Nacimientos en Jerez (Cádiz)

Asociación de Vecinos del Parque Atlántico gana el primer premio del LVIII Concurso de Nacimientos - MANU LOPEZ IGLESIAS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha felicitado a la Asociación de Vecinos del Parque Atlántico por su belén de este año, que ha obtenido el primer premio en la categoría de entidades del LVIII Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades, organizado por Cope Jerez en colaboración con la Asociación de Belenistas de la ciudad.

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, García-Pelayo ha visitado este lunes el nacimiento, ubicado en la sede de la asociación en la calle Mare Nostrum, y ha destacado la importancia de mantener la tradición del belén como parte de la cultura local. La alcaldesa ha agradecido de igual forma la colaboración de los belenistas Daniel Carballa Montiel, José Luis Zambrabo Carballa y Florencio Mendoza Blanco, así como la cesión de figuras por Miguel Barba.

La regidora ha animado a los vecinos, especialmente de la zona, a visitar el belén y resaltó la labor de Cope Jerez y la Asociación de Belenistas para promover la artesanía del belén y perpetuar esta tradición en hogares, entidades y comercios de la ciudad.

El Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades se celebra desde 1968 y cuenta con varias categorías: 'Familiares', 'Grupo Especial Belenistas', 'Entidades' y 'Escaparates y Comercios'.

En 2025, con motivo del 50 aniversario de la Asociación de Belenistas de Jerez, los galardonados han sido en la categoría de Grupo Especial Belenistas Mauricio Arcila Pizarro con el primer premio, Pedro Otero Sánchez con el segundo y Jorge Lobato Ortega con el tercero; en la categoría de Entidades, la Asociación de Vecinos Parque Atlántico obtuvo el primer premio, la Hermandad de la Amargura el segundo y la Hermandad del Consuelo del Pelirón el tercero; en la categoría de Familiares, Francisco Javier Sandubete Genera se llevó el primer premio, Antonio Moreno Contreras el segundo y Luis María Pérez Fernández el tercero; los trofeos especiales fueron 'Luz de Belén' para el Colegio San José, 'Reyes Magos' para la familia Guillén Gallero, 'Cope a la Natividad' para Francisco Javier Sandubete y 'Memorial Antonio Peña al Mejor Portal' para el colegio María Auxiliadora, mientras que la categoría de Escaparates y Comercios quedó desierta.

Cabe enmarcar que el jurado ha estado compuesto por los belenistas José María Lozano Albuín, Francisco Manuel Barea Fernández y el periodista Gabriel Álvarez.