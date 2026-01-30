Asociaciones agrícolas de Cádiz reclaman la conexión del pantano de Bornos con Guadalcacín para evitar inundaciones

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta . A 30 de enero de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias Asaja y COAG en la provincia de Cádiz han instado a las administraciones competentes a ejecutar "de forma urgente" la conexión entre el pantano de Bornos y el de Guadalcacín, ya que los desembalses del primero sin esta infraestructura hidráulica terminan en el río Guadalete, provocando "graves inundaciones" en la zona rural de Jerez de la Frontera, especialmente en el Bajo Guadalete, que es actualmente "la más afectada".

En un comunicado conjunto, ambas asociaciones han señalado que las intensas lluvias de los últimos días han provocado "situaciones muy graves en distintas comarcas de la provincia, con daños personales y materiales y desalojos en diversas zonas inundables", y donde "numerosos agricultores están viendo cómo sus explotaciones permanecen bajo el agua y con la previsión de nuevas lluvias durante los próximos días", por lo que el riesgo de pérdidas totales aumenta.

En la zona rural de Jerez, especialmente en el entorno del Bajo Guadalete, las explotaciones agrícolas están sufriendo "importantes daños". A las pérdidas en cereales se suman plantaciones leñosas y cultivos como aguacates, cítricos y hortícolas al aire libre, muchos de ellos "completamente anegados" y con riesgo de pérdida "por asfixia radicular tras varios días bajo el agua".

Por todo ello, ambas organizaciones han subrayado que la solución estructural pasa por ejecutar "cuanto antes" la infraestructura hidráulica que conecte el pantano de Bornos con el de Guadalcacín.

"Cuando se producen lluvias torrenciales como las actuales, el embalse de Bornos alcanza rápidamente su capacidad máxima y se ve obligado a desembalsar. Esa agua se suma a la lluvia que continúa cayendo y provoca la crecida del Guadalete, inundando viviendas y explotaciones agrícolas a su paso, además de perderse un volumen de agua que podría almacenarse", han argumentado.

El pantano de Guadalcacín, con una capacidad superior a 800 hectómetros cúbicos, "podría absorber ese excedente, evitando así daños recurrentes en la provincia", según han señalado desde Asaja y COAG.

Así, se ha apuntado que la Consejería de Agricultura ha licitado ya el estudio de esta conexión, previsto para el primer semestre de 2026, pero las asociaciones agrícolas han considerado "fundamental" que no se produzcan retrasos y la obra pueda ejecutarse "entre finales de este año y principios de 2027".

Ambas organizaciones han argumentado que sin esta infraestructura hidráulica las inundaciones, evacuaciones y pérdidas económicas "continuarán repitiéndose", por lo que se trata de "una demanda histórica cuya ejecución no puede demorarse más".

Además, se ha advertido que la situación "también es muy grave" en la Costa Noroeste, en particupar en zonas productivas como Chipiona y Montealgaida, donde invernaderos y explotaciones agrícolas han quedado inundados debido al elevado nivel freático y la acumulación de lluvias continuadas.

A esto se suma el Campo de Gibraltar, donde explotaciones situadas en municipios como Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera "están sufriendo importantes inundaciones" tras el desbordamiento de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, afectando a cultivos de cítricos, aguacates y otras producciones, llegando incluso el agua a instalaciones agrícolas y empresariales.

A estas zonas se suman, según ambas entidades, "daños significativos" en explotaciones de la comarca de La Janda, "configurando un escenario generalizado de pérdidas agrícolas en buena parte de la provincia".

Es por eso que Asaja y COAG en Cádiz han pedido a la Junta de Andalucía que "acelere" sus peticiones para que el Gobierno central declare estas comarcas como zonas catastróficas y se puedan habilitar ayudas urgentes para agricultores y ganaderos afectados.