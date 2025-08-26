Ayuntamiento de Algeciras asesorará a los afectados por el incendio del pasado 11 de julio que obligó a desalojo

Archivo - Efectivos del Plan Infoca en el incendio declarado en un paraje de Algeciras (Cádiz) el pasado 11 de julio. ARCHIVO. - INFOCA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado que el Ayuntamiento ayudará a los afectados por el incendio forestal registrado el pasado 11 de julio a tramitar las ayudas públicas contempladas en la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado declarar a esta ciudad como zona afectada por una emergencia de Protección Civil.

El siniestro se inició en el paraje de Botafuegos, en concreto en una cuneta de la carretera CA-9028, y obligó a desalojar 45 viviendas de las zonas cercanas, a cortar la línea ferroviaria y a suspender el suministro eléctrico, como ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Landaluce ha mostrado su extrañeza por el hecho de que cuando se produjeron otros incendios forestales en la ciudad, "casi seguidos", en la zona de Las Pantallas o el Cortijo de la Hoya, el Gobierno central "no diese ningún paso en este sentido", algo que "en su momento echamos en falta", ha dicho.

Así, ha aprovechado la ocasión para reclamar al Ejecutivo central "una mayor dotación de medios técnicos" en la zona para combatir los incendios forestales.

En ese sentido, ha exigido el regreso a la base existente en La Almoraima del helicóptero Kamov, que contaba con una capacidad de carga de 4.500 litros y era capaz de transportar a 12 personas más cuatro tripulantes.

Sobre este helicóptero, ha detallado que disponía de bombas inyectoras para poder lanzar agua mezclada con químicos y que fue sustituido por un Bell 412, que "solo carga 1.500 litros de agua y no reúne condiciones para volar en condiciones climatológicas desfavorables".