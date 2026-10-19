El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) intensifica la vigilancia preventiva por el Virus del Nilo Occidental

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Algeciras en la provincia de Cádiz (Foto de archivo). - GOOGLE MAPS - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha intensificado las labores de vigilancia preventiva por el Virus del Nilo Occidental, en el marco del programa de vigilancia y control integral de vectores que ya se viene desarrollando por parte de la institución municipal, después de que la Junta de Andalucía haya establecido que la ciudad es área de alerta hasta el próximo 31 de octubre de forma temporal.

Durante estos días están siendo reforzados los controles biológicos y la diagnosis de situación tanto en el núcleo urbano como en el radio perimetral dictaminado, que abarca un kilómetro y medio, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Al mismo tiempo, se ha puesto en marcha una nueva campaña de información y sensibilización dirigida al conjunto de la ciudadanía algecireña, cumpliendo así con los preceptos establecidos por la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo en Cádiz, dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Como ha trasladado el Ayuntamiento, en la última jornada de inspección y vigilancia entomológica llevada a cabo el pasado viernes 16 de octubre no se encontraron larvas del mosquito que propaga esta enfermedad en la totalidad de los focos de riesgo incluidos en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores.

Además, ha resaltado que en Algeciras no se ha detectado ningún caso de contagio del Virus del Nilo Occidental ni en seres humanos, ni en animales.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Algeciras ha manifestado su compromiso con "una gestión responsable", situando la prevención como "uno de los pilares fundamentales de su acción en materia de salud pública".