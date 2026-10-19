El Ayuntamiento de Algeciras comienza a evaluar los daños ocasionados por las fuertes lluvias de este domingo

Imagen de las lluvias en Algeciras este domingo 18 de octubre. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha comenzado en la mañana de este lunes a evaluar los daños ocasionados en la ciudad por la fuerte tromba de agua caída a primeras horas de la mañana del domingo, que provocó inundaciones en distintos puntos del término municipal, según ha informado el alcalde, José Ignacio Landaluce.

En una nota, ha señalado que el alcalde está coordinando las labores que llevan a cabo los distintos departamentos municipales implicados, tanto sobre el terreno como a la hora de estimar los desperfectos causados en infraestructuras.

Landaluce ha subrayado que se mantiene activa la fase de preemergencia del Plan de Emergencia Municipal, y que así seguirá mientras se mantengan vigentes las alertas decretadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las incidencias, ha indicado que por parte del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz se actuó en 18 servicios, relacionados con un incendio de cableado eléctrico a causa de la caída de un rayo, dos rescates de personas por coches atrapados en bolsas de agua, cuatro inundaciones en garajes, seis en viviendas, dos anegaciones en locales comerciales, una por caída de rayo, una por desprendimiento de rocas en la zona del Faro de Punta Carnero y otra por derivación eléctrica en un portal inundado.

Por otra parte, también ha señalado que el personal de la empresa pública de limpieza Algesa trabajó para devolver la normalidad a la zona baja de la ciudad, labores que continúan este lunes en la zona del colegio Adalides y en la Plaza de la Comarca, en el barrio de la Cuesta del Rayo.

En relación a incidencias en colegios ha apuntado que además de la entrada de agua en varios centros, sin que ello haya supuesto daños significativos, sí se ha producido una incidencia en el CEIP Almanzor, que se encontraba sin tela asfáltica en los techos por la renovación de este material y ha provocado daños en los mismos.

Finalmente, Landaluce ha agradecido la "rápida respuesta" dada tanto por los servicios de emergencia como por los operativos municipales para minimizar los efectos derivados de una situación meteorológica adversa que "afortunadamente no ha causado daños personales algunos".