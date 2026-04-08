Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) refuerza actuaciones para el control del mosquito del Virus del Nilo

Un cauce de agua en Barbate (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), a través de su Delegación de Salud, está reforzando las actuaciones de vigilancia, inspección y control frente al mosquito transmisor de la Fiebre del Nilo Occidental, con un plan preventivo que está desarrollando en distintos puntos del término municipal.

En el marco de estas actuaciones, se ha instalado una trampa de captura de mosquitos adultos en el edificio del Matadero, con el objetivo de realizar un seguimiento más exhaustivo de la presencia de esta especie y reforzar las tareas de control y vigilancia entomológica, ha informado el Ayuntamiento barbateño en una nota.

Además, se están llevando a cabo estos días inspecciones en distintas zonas rurales del municipio, entre ellas El Soto, Manzanete, San Ambrosio, Los Caños y Zahora, con el fin de localizar posibles focos de proliferación y actuar de manera preventiva en aquellas áreas "más sensibles".

Estas labores están siendo ejecutadas por la empresa especializada Anticimex, dentro de un plan integral de control del mosquito Culex, vector transmisor del virus, con medios propios del Ayuntamiento.

No obstante, se ha indicado que la eficacia de estas medidas "depende también de la colaboración ciudadana, especialmente en parcelas privadas, viviendas con patios, terrenos rústicos o espacios donde pueda acumularse agua". Es por eso que se ha insistido en la prevención como vía "fundamental" para evitar la proliferación de este mosquito, apelando a que "pequeñas acciones cotidianas pueden contribuir de forma decisiva a reducir la presencia de mosquitos y proteger la salud pública".

En ese sentido, ha recordado una serie de recomendaciones a la población para evitar criaderos de mosquitos, como mantener limpios y secos los depósitos de agua que no se usen, respetar a los insectívoros como ranas, golondrinas o ruiseñores, usar mosquiteras en fosas sépticas, cámaras de aire y ventanas, evitar las acumulaciones de agua en cubos, macetas, juguetes y otros objetos al aire libre y revisar grifos y aparatos de aire acondicionado para evitar charcos, entre otras opciones destacadas.