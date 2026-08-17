El Ayuntamiento de Cádiz abre el plazo de inscripción para los talleres 'Los Martes del Empleo' en septiembre

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz ha abierto este lunes el plazo de inscripción para participar en los talleres del programa 'Los Martes del Empleo', que se celebrarán durante el próximo mes de septiembre en los Depósitos de Tabaco.

La iniciativa, puesta en marcha el pasado mes de mayo, está dirigida a todas aquellas personas interesadas en acceder al mercado laboral, mejorar sus competencias profesionales o contar con nuevas herramientas que les ayuden en su búsqueda de empleo, como ha indicado el Consistorio en una nota.

A lo largo del mes de septiembre se desarrollarán cinco talleres gratuitos en los que profesionales especializados abordarán cuestiones de especial utilidad para las personas que buscan nuevas oportunidades laborales, desde el desarrollo de competencias y el uso de la inteligencia artificial hasta la preparación de entrevistas de trabajo, los recursos de formación y empleo o el emprendimiento social.

La programación comenzará el martes 1 de septiembre con el taller 'Piensa en Competencias para el empleo: desarrolla tu potencial con retos y juegos', impartido por Ángela Periañez, de Piensa en Competencias.

El 8 de septiembre tendrá lugar la sesión 'Destaca entre cientos de candidaturas: IA y prompts para conseguir entrevistas', a cargo de Meli Espartero Gómez, coordinadora del programa Vives Emplea Saludable Mujeres Cádiz de la Fundación Acción contra el Hambre.

La programación continuará el 15 de septiembre con 'Recursos formativos y para el empleo IFEF', en el que participarán personal técnico de Formación del IFEF, Pilar Castro Conte, técnica de Empleo de la Agencia de Colocación del IFEF, y Mercedes Pérez Montilla, de los Programas Pilotos Cádiz de la Fundación Santa María la Real.

El 22 de septiembre, Irene Perales y Silvia Morilla, de la Fundación Santa María la Real, impartirán el taller 'Entrevistas de trabajo en acción'.

Por último, el ciclo concluirá el 29 de septiembre con 'Lánzate al Cambio: Emprendimiento Social para mejorar la empleabilidad', a cargo de Cristina Suárez, también de la Fundación Santa María la Real.

Todos los talleres se celebrarán por la mañana en los Depósitos de Tabaco de Cádiz, situados en la avenida Marconi, 34, con entrada por la rotonda de la avenida Marconi con avenida Lacave.

Las personas interesadas ya pueden reservar su plaza a través del formulario de inscripción disponible en la página web del IFEF.