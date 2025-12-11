El Ayuntamiento de Cádiz acoge el traspaso de coronas del Cortejo Real de los Reyes Magos 2026

Acto de traspaso de coronas del Cortejo Real de los Reyes Magos 2026. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz ha acogido en la tarde de este jueves el acto de traspaso de coronas del Cortejo Real de los Reyes Magos, organizado por la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Durante la ceremonia, los miembros del Cortejo Real de 2025 han entregado sus coronas a los representantes del Cortejo Real de 2026: Mimi Melero como Estrella de Oriente, Ávaro Sánchez como Cartero Real, Ignacio Moreno Bustamante como Melchor, Andrés Delfín como Gaspar y Juan Romero como Baltasar.

Según ha detallado en una nota el Consistorio gaditano, Sus Majestades los Magos de Oriente han dedicado sus palabras a la tradición, la ilusión de los niños por estas fiestas y los deseos del nuevo año para la ciudad de Cádiz.

En este acto se ha hecho entrega de los obsequios de la asociación, presidida por Manuel Navarro, a los miembros del nuevo Cortejo Real y se ha producido el intercambio de obsequios entre los miembros de la pasada edición y la de esta Navidad.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado la labor que cada año la Asociación de los Reyes Magos hace en esta ciudad "para que todos los niños de Cádiz tengan las mismas oportunidades y pueda vivir estas fechas con ilusión y alegría". Además, ha resaltado "el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que emplearán los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real por llevar su ilusión y su corazón a todos los rincones de nuestra ciudad".