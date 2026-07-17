El Ayuntamiento de Cádiz anuncia que Procasa invertirá 2,6 millones de euros en viviendas en el barrio de Santa María

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, junto a la presidenta de Procasa y concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, y el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la empresa municipal de la vivienda (Procasa), presidido por la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, ha aprobado una inversión de 2,6 millones de euros para realizar tres promociones de viviendas en el barrio de Santa María, así como la salida a licitación de las obras de demolición parcial de los edificios de la primera fase de Manuel de Falla .

Según ha explicado en una nota, se han aprobado por unanimidad los pliegos y el inicio de expediente para la contratación conjunta de la elaboración del proyecto de ejecución, estudio de seguridad y salud y ejecución de las obras de tres promociones de viviendas situadas en el barrio de Santa María. Concretamente en la calle San Juan Bautista la Salle 17, con cinco viviendas previstas; en el número dos con tres viviendas y en la calle Merced 28, con ocho viviendas, haciendo un total de 16 viviendas.

El precio de licitación de las viviendas de San Juan Bautista la Salle 2 y 17 es de 1.648.519 euros y el de la calle Merced, 28 de 952.733 euros, haciendo un total de 2.601.252 euros.

Con esta contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras se permite porque el contrato se va a financiar con fondos europeos, por lo que se acortan los plazos para que salgan adelante estos proyectos, según ha explicado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha indicado que por otra parte el consejo de administración de Procasa ha aprobado también por unanimidad la salida a licitación de las obras de demolición parcial de los edificios de la primera fase de Manuel de Falla, en la calle Cantiña 1, 2, 3 y 4. El presupuesto base de licitación es de 448.352,16 euros y el plazo de ejecución de diez meses.

"Ya hemos realojado a las primeras 20 familias de Manuel de Falla en las viviendas protegidas de alquiler social que se entregaron a finales de mayo en la calle García de Sola, 20 y una vez que culminen las obras de las viviendas en Marqués de Crópani se realojarán a otras 26 recordado el alcalde, Bruno García.