El Ayuntamiento de Cádiz aprueba la convocatoria de 59 nuevas plazas de empleo público

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la convocatoria de 59 nuevas plazas de empleo público, cuya publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) esta semana permite iniciar los correspondientes procesos selectivos.

Del total, 24 plazas corresponden a Policía Local y otras 35 plazas a personal funcionario de carrera en distintas categorías profesionales, ha indicado en una nota el Ayuntamiento.

En el caso de la Policía Local, además de las 24 nuevas plazas, el anuncio contempla cuatro plazas mediante el sistema de movilidad sin ascenso y dos plazas adicionales, con el objetivo de seguir reforzando la plantilla y mejorar la capacidad de respuesta y la prestación del servicio a la ciudadanía.

En cuanto a las 35 plazas de personal funcionario de carrera, corresponden a las ofertas de empleo público de 2024, 2025 y 2026, y abarcan una amplia diversidad de perfiles profesionales necesarios para el funcionamiento de la administración municipal, entre ellos arquitectos, arquitectos técnicos, trabajadores sociales, técnicos en instalaciones deportivas, auxiliares administrativos y subalternos, entre otros.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha explicado que estas convocatorias forman parte de la política municipal de planificación y renovación de la plantilla, señalando que "contar con una estructura de personal adecuada es fundamental para que el Ayuntamiento pueda prestar los servicios públicos con mayor eficacia y desarrollar los proyectos e inversiones previstos para la ciudad".

En este sentido, ha subrayado que el empleo público constituye "el corazón y el pulmón" del Ayuntamiento, ya que son los trabajadores municipales quienes hacen posible el funcionamiento de los servicios y la ejecución de los proyectos.

"Para poder hacer más cosas y responder a los ciudadanos como tiene que responder un Ayuntamiento, necesitamos un personal público adecuado", ha afirmado, poniendo en valor el trabajo realizado durante este mandato para desbloquear y ejecutar los procesos selectivos pendientes.

Como ha indicado, su gobierno se encontró a su llegada en 2023 hasta 226 plazas de ofertas de empleo público del mandato del anterior gobierno municipal "sin ejecutar", correspondientes a los ejercicios de 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023. Ahora, ha continuado, "el 99% de esas plazas ya se ha ejecutado" y el Ayuntamiento ha ido aprobando y poniendo en marcha las nuevas ofertas de empleo público correspondientes a este mandato.

De esta forma, no sólo está culminando procesos pendientes, sino que está generando "nuevas oportunidades de acceso a un empleo público estable y reforzando progresivamente su plantilla".

El alcalde ha destacado que este cambio de ritmo permitirá que 2026 termine con "más de 330 plazas ejecutadas" en diferentes procesos selectivos, reflejando "el avance de la política municipal de recursos humanos". En su opinión, la incorporación de nuevos efectivos permitirá reforzar áreas municipales con necesidades de personal y mejorar la capacidad del Ayuntamiento para prestar servicios públicos y sacar adelante proyectos.

En este sentido, Bruno García ha incidido en que disponer de los técnicos y profesionales necesarios resulta "fundamental" para impulsar las obras, inversiones y actuaciones que se están desarrollando en la ciudad.

Por último, el alcalde ha manifestado que la convocatoria supone también "una oportunidad de acceso al empleo público" para gaditanos y gaditanas, que podrán participar en los correspondientes procesos selectivos de acuerdo con las bases publicadas.