El Ayuntamiento de Cádiz aprueba inicialmente el estudio de la estación que permite el desbloqueo del Plan Plaza Sevilla

El alcalde de Cádiz, Bruno García, con los concejales de Urbanismo y Cultura. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la aprobación inicial del estudio de detalle para el ámbito de acción puntual APEX 01 'Estación ferroviaria'. "Con este paso tenemos la llave para desbloquear todo el Plan Plaza de Sevilla ya que, una vez que esta aprobación inicial se haga efectiva, tanto los promotores del hotel que va en el vestíbulo como del espacio comercial de la antigua estación de 1905 van a poder solicitar sus licencias de obras", ha explicado.

En una nota, ha señalado que tras numerosas reuniones mantenidas con Adif se han podido poner al día los convenios y las cargas que tiene cada administración.

En este sentido, ha explicado que, además, "el Ayuntamiento podrá disponer de la parcela municipal que recibió en este plan y que también causa un efecto dominó en otras obras de este plan, como son el desdoble y reurbanización de la Avenida de Astilleros o el aparcamiento subterráneo que irá bajo el futuro parque de la Muralla".

"Estamos cerrando heridas que llevan muchos años abiertas siendo una de nuestras prioridades, aunque para ello es necesaria mucha lealtad y predisposición por llegar a acuerdos y construir poniendo el bien común por encima de todas las cosas", ha manifestado el alcalde.

Finalmente, Bruno García ha recordado que el Plan de Plaza de Sevilla "se lleva arrastrando desde hace décadas y hoy se ve más cerca su culminación".