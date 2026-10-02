El Ayuntamiento de Cádiz aprueba el proyecto de demolición del muro del antiguo cementerio por 815.000 euros

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado la aprobación este viernes en la Junta de Gobierno Local del proyecto de demolición del muro del antiguo cementerio de San José, que supone un paso definitivo para la ejecución del futuro parque que irá en este espacio. El presupuesto total de la demolición del muro y acondicionamiento del aparcamiento es de 815.717 euros, y el plazo de ejecución de cuatro meses una vez sea adjudicado.

Este proyecto contempla así la demolición del cerramiento y el vallado del solar mientras que se esté elaborando la redacción del proyecto de urbanización de toda esta zona, como ha indicado el Ayuntamiento de Cádiz en una nota.

Los trabajos consistirán en la demolición del muro de toda la parcela que ocupa el cementerio, que cuenta con una superficie de 24.100 metros cuadrados, y que discurre por las calles Amílcar Barca, Raúl Calvo, San Juan Bautista y Cielo.

Además, aprovechando esta actuación y ante la alta demanda de estacionamientos en la ciudad, se plantea la habilitación de 151 plazas de aparcamiento en este solar, siete de ellas habilitadas para personas con movilidad reducida.

Este aparcamiento, que será de carácter provisional hasta que esté finalizado el proyecto de urbanización, ocupará una parcela de unos 4.000 metros cuadrados y tendrá su entrada y su salida por la calle San Juan Bautista. Será asfaltado, se señalizarán las vías de circulación y las plazas y se colocarán bordillos, acerados y soleras de aparcamiento.

El principal objetivo de la puesta en marcha de este nuevo estacionamiento provisional será "beneficiar al residente", tal y como se ha defendido.

Bruno García ha asegurado que se trata de "un paso muy importante" para que el futuro parque, que se ubicará en el antiguo cementerio de San José, se convierta en una realidad "lo antes posible".

"Dijimos que cerraríamos también esta herida de la ciudad, al igual que se ha hecho con el Pabellón Portillo, Valcárcel, Ciudad de la Justicia, nuevo Hospital o Teatro Pemán; y lo hemos cumplido", ha aseverado, para insistir en que desde el Ayuntamiento están "liderando la recuperación de espacios para los gaditanos".

Así se ha hecho, ha citado el alcalde, con equipamientos como el castillo de San Sebastián, el Baluarte del Orejón, Entrecatedrales, Casa del Obispo, Torreón de las Puertas de Tierra y paseo superior, Depósitos de Tabaco, Cuevas de María Moco, Foso del Pelícano y el paseo superior de Baluarte de la Candelaria, añadiendo que se está trabajando en la recuperación de la Pérgola de Santa Bárbara o en el antiguo Cementerio de los Ingleses, entre otros.

Bruno García ha recordado además que se está trabajando actualmente en el vaciado de los restos del cementerio para su traslado al Cementerio Mancomunado de Chiclana. Estos trabajos, que se encuentran aproximadamente a un 65% de ejecución, cuentan con una inversión de 700.000 euros.

En concreto, se está actuando sobre 3.200 fosas de suelo, 700 osarios y dos fosas comunes, estimándose que en noviembre puedan estar culminados los trabajos.

El alcalde ha señalado que el proyecto de recuperación de este nuevo espacio para la ciudad contemplará zonas verdes, zonas de uso dotacional y un espacio para la memoria.