El Ayuntamiento de Cádiz asegura que el suministro de agua está "cerca de lograr la normalidad"

Archivo - Imágenes de recurso de una persona llenando un vaso de agua. A 25 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

Cádiz 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha asegurado que el suministro de agua en la ciudad de Cádiz "sigue evolucionando favorablemente y se encuentra cerca de la normalidad". Asimismo, la empresa municipal mantiene la recomendación de no consumir agua en el caso de que haya turbidez.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los operarios de Aguas de Cádiz han realizado purgas puntuales en los puntos de red afectados en el casco histórico y continuas mediciones durante toda la madrugada y la mañana de hoy y han podido verificar que la situación está cerca de normalizarse.

A pesar de ello y a la espera de realizar un último testeo de verificación en distintos puntos de la ciudad, la empresa recomienda evitar el consumo en el caso de que presente turbidez.