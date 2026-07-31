Aguas de Cádiz mantiene la recomendación de no beber agua con turbidez tras una avería en el abastecimiento

Archivo - Gota de agua. Imagen de archivo. - WIKIPEDIA - Archivo

CÁDIZ 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Aguas de Cádiz ha decidido mantener la recomendación de no consumir agua cuando presente turbidez, tras la incidencia registrada durante la pasada madrugada en el sistema de abastecimiento de la ciudad, aunque ha señalado que la situación ha evolucionado "favorablemente" en buena parte de la ciudad.

Según ha informado en un comunicado, la afección se originó por una rotura en una conducción del sistema de abastecimiento en alta gestionado por el Consorcio de Abastecimiento de la Zona Gaditana, a la que se sumó una parada en el bombeo de los depósitos de cabecera. Esta situación provocó una interrupción del suministro en distintos puntos de la ciudad entre las 7,00 y las 8,00 horas aproximadamente y, tras su restablecimiento, la aparición de turbidez en algunas zonas.

Una vez restablecido el servicio, el agua comenzó a salir con turbidez en algunas zonas. Ante esta situación, Aguas de Cádiz recomendó a la población, a través de sus redes sociales y de una comparecencia del alcalde de Cádiz, Bruno García, y del teniente de alcalde y presidente de la empresa municipal, José Manuel Cossi, no consumir agua mientras persistiera esa turbidez.

Aguas de Cádiz puso en marcha un barrido de todos los sectores de la red de distribución con mediciones de color, turbidez y cloro libre residual para delimitar el alcance de la incidencia y comprobar la evolución de los parámetros establecidos por la normativa. De forma paralela, informó de la situación a la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía y le trasladó las sucesivas actualizaciones a lo largo de la jornada.

La empresa municipal también está realizando purgas puntuales en los puntos afectados y mediciones continuas para verificar la "normalización progresiva" del suministro por sectores. Según ha indicado, la zona de extramuros ya se encuentra "normalizada", mientras que en algunos puntos del casco histórico el agua todavía puede presentar turbidez, por lo que mantiene la recomendación de no consumirla en esos casos.

Aguas de Cádiz ha asegurado que continuará realizando análisis y actuaciones hasta restablecer la normalidad en toda la ciudad. Asimismo, ha advertido de que, incluso en las zonas donde la incidencia ya ha quedado resuelta, el agua podría seguir saliendo turbia de forma puntual debido a los depósitos de almacenamiento de los edificios.

En esos casos, recomienda no utilizarla para beber ni para preparar alimentos hasta que recupere su aspecto habitual. La empresa municipal ha lamentado las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión y colaboración de la ciudadanía.