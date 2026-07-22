El Ayuntamiento de Cádiz convoca un Pleno el día 29 para la licitación del servicio de autobuses

Archivo - Autobuses del servicio interurbano y del urbano de Cádiz en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisión informativa previa a la celebración del Pleno extraordinario para la aprobación del pliego que permita la salida a licitación del nuevo servicio de transportes urbano de Cádiz para los próximos 12 años ha convocado el Pleno de la Corporación para el miércoles 29 de julio.

Según ha explicado en una nota, una vez que se hizo todo el proceso de elaboración de los distintos documentos por parte de los técnicos municipales, el Pleno municipal aprobó la estructura de costes del servicio e inmediatamente se trasladó al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía para obtener su visto bueno. Así, con todos los documentos ya recibidos, se someterán a aprobación en este Pleno extraordinario y ya se podrá licitar el servicio.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que "este pliego trae numerosas mejoras y novedades en cuanto al número de autobuses, las líneas, las mejoras de frecuencia entre otros muchos asuntos, con el objetivo de tener un servicio que esté a la altura de lo que necesita la ciudad y mucho más sostenible y eficiente".

Según ha recordado el Ayuntamiento, por un lado se creará una línea circular que rodea el casco histórico con una frecuencia de cinco minutos en las horas punta. Esto facilitará el acercamiento de los usuarios desde la Plaza de Sevilla al cinturón universitario.

Además, se crea una línea circular de verano por extramuros desde el 15 de junio al 15 de septiembre, se fusionarán las líneas 2 y 3 en una nueva que complementa los accesos desde las barriadas de Puntales y Loreto y se mejora la frecuencia en todas las líneas. Por ejemplo, según ha indicado el Ayuntamiento, la línea 2 en hora punta pasa de 10-15 a 6-10 minutos.

El pliego incorpora también el aumento del número de autobuses que componen la flota, pasando de 48 a 60. Se renueva toda la flota en un plazo máximo de cuatro años, pasando todos de diesel a híbridos. Además, los autobuses ya tendrán el sistema adaptado para el pago con tarjeta y habrá una validación de tickets y tarjetas en la zona central del vehículo contando con localización GPS.

Asimismo, se aumentará la plantilla y todo el personal estará adscrito a la línea de Cádiz, algo que no ocurría hasta ahora. En cuanto al servicio, se creará un puesto de control en la delegación de movilidad y se desarrollará una app que informará en tiempo real del servicio, además de implantarse nuevas formas de pago, como la tarjeta de crédito y la app de bonobús digital.

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que otra de las novedades será el servicio de autobús nocturno en las líneas 1 y 5 durante los viernes y los sábados contemplándose también servicios extraordinarios para los grandes eventos de la ciudad. En relación al número de horas del servicio, se aumenta en un 25% pasando de las 160.000 actuales a las 207.000.

Finalmente, ha indicado que la inversión económica total del servicio durante estos 12 años es de 212 millones de euros que permitirán un mejor servicio, con mejores autobuses y mucho más sostenible.