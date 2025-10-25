El Ayuntamiento de Cádiz coordina a instituciones y entidades para iniciar trabajos contra el absentismo escolar

El teniente a alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, en la Comisión Municipal de Abstentismo Escolar. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha celebrado esta semana la Comisión Municipal de Absentismo Escolar para iniciar los trabajos de este curso en materia de prevención y tratamiento del absentismo escolar.

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, la reunión ha estado coordinada por el teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, con la participación del concejal de Educación, José Manuel Verdulla, el Equipo de Familia y de Espacios de Intervención en la Escuela de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, Policía Local de Cádiz, Policía Autonómica, comunidad educativa de la ciudad y entidades de carácter social que trabajan en el sector educativo.

En la misma, se ha informado de que el inicio del curso escolar actual comienza con la atención de los 45 casos que se mantienen en alta en el Programa de Absentismo Escolar, derivados del curso anterior.

En ese sentido, se ha especificado que la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP) continúan siendo los niveles educativos que presentan más casos de absentismo, abandono escolar y problemáticas familiares que influyen en el "correcto desarrollo educativo del alumnado".

Por ello, los equipos de intervención familiar trabajan "especialmente con los jóvenes" para ayudarlos a buscar itinerarios formativos en el marco de sus intereses y necesidades.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento, en la comisión también se han establecido líneas de trabajo y se han propuesto ideas "para afrontar nuevas realidades, como las derivadas con la llegada de la inteligencia artificial (IA) y sus efectos psicoemocionales".

Por su parte, Otero ha subrayado "el importante papel" que está teniendo el Programa Espacio de Intervención en la Escuela y el Programa Agente Tutor, "ambos consolidados desde el curso escolar pasado".

Al hilo, ha concretado que el Espacio de Intervención en la Escuela es un programa de carácter "principalmente preventivo" con el que los Servicios Sociales ofrecen a los profesionales escolares un "espacio de apoyo y asesoramiento" con el fin de favorecer la detección precoz de aquellas situaciones de riesgo "que puedan afectar al correcto desarrollo de los menores" e intervenir de "manera coordinada entre ambos servicios" para derivarlas "adecuadamente a los recursos idóneos".

En relación, la intervención de la Policía Local se hace a través del Programa Agente Tutor, con la participación de "agentes especializados en la resolución de conflictos privados" y en la actuación en el entorno educativo, incluidas las conductas de riesgo "relacionadas con menores en el medio abierto".

Asimismo, el teniente de alcalde ha destacado el trabajo que realizan los distintos colectivos sociales de la ciudad en la "prevención y concienciación de las dificultades generadas por el absentismo escolar", y ha agradecido "a todas las personas, instituciones y entidades que participan en la Comisión Municipal de Absentismo Escolar".