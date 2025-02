Ayuntamiento de Cádiz defiende "la libertad de expresión" del público del Falla y se muestra dispuesto a debatir cambios

CÁDIZ 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha defendido que la reacción del público este pasado domingo en el Gran Teatro Falla durante la actuación de una chirigota considerada "negacionista" entra dentro de "la libertad de expresión", asegurando que "si hay que abrir un debate" tras lo ocurrido para establecer algún tipo de preselección o filtro, "lo abriremos en el medio en el que podemos hacerlo, que es el Consejo de Participación" del Carnaval.

De esta manera ha respondido Gandullo a las preguntas de los periodistas después de que la pasada noche el público del teatro dificultase la actuación de una chirigota coreando coplas carnavaleras y gritos en los que pedían que se echase el telón debido a la mala calidad de la agrupación en cuanto a voces y música y

"Igual que existe la libertad de expresión para venir a traer un repertorio, existe la libertad de expresión para el público a dar respuesta a lo que ve. Y lo que vimos anoche es lo que el público quiso expresar. Libertad absoluta", ha manifestado Beatriz Gandullo sobre este asunto.

Además, ha recordado que la bajada de telón "ya no se contempla en las bases", al retirarse de las mismas esta opción, entendiendo que el jurado "tiene otros criterios ahora para valorar en sí el grupo" y que no le compete al Gobierno local esa bajada de telón. "Cada uno tiene libertad de expresión y lo que vimos anoche desde luego no es agradable enfrentarse a ese tipo de decisiones", ha añadido.

Es por eso que ha señalado que "si hay que abrir un debate, lo abriremos" y que "estamos dispuestos a escuchar todo lo que haya que escuchar y a valorar y por supuesto a seguir mejorando". En ese sentido, ha explicado que el COAC es "un concurso vivo" en el que "todos los años se le introducen cambios y modificaciones en aras de su mejora" y que "no hay ninguna decisión que tome el equipo de Gobierno que no venga de la mano de los colectivos" vinculados a esta fiesta gaditana.

Preguntada sobre la opción de establecer algún tipo de filtro o preselección para el concurso en el Falla, Gandullo ha indicado que es una cuestión que "nunca" se ha planteado en el Consejo de Participación del Carnaval, aunque "ha habido algunos autores que me lo han trasladado de forma personal".

"Si hay que abrirlo, no tenemos ningún inconveniente", ha aseverado, la concejala, quien ha recordado que el equipo de Gobierno "no valora la calidad de los grupos" que concursan en el COAC y que "no han venido a cambiar nada si el Carnaval no quiere". "Si es un debate tener que abrir una preselección, lo llevaremos al consejo y lo debatiremos, por supuesto", ha comentado.

Además, ha señalado que el jurado del COAC tiene "48 horas" para valorar "si se ha vulnerado algún tipo de derecho" durante la actuación de esta agrupación, y que "si así se nos traslada, pues se tomarán las medidas que sean necesarias y que estén establecidas por la ley".

Sobre la actuación de la chirigota 'Abre los ojos', la concejala se ha negado a valorarla, amparándose en que es algo que no hace con ninguna otra a lo largo del concurso, y ha trasladado un "afectuoso cariño" a los cinco otros grupos que actuaron este domingo en la misma sesión y que "merecen todo nuestro respeto" ya que "lo hicieron espectacularmente bien, con un respeto y una calidad tremenda", animando a que "hoy todo el mundo" se busque la sesión de ayer y "vea Carnaval por derecho".