Ayuntamiento de Cádiz emite un bando para la autorización de ocupación de la vía pública de las terrazas de hostelería

Archivo - Mesas de terraza en un bar de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha emitido un bando municipal para la autorización de la ocupación de la vía pública de las terrazas de los establecimientos de hostelería de la ciudad para el presente ejercicio 2026, que señala, entre otras cuestiones, que deberá priorizarse el uso público al privado y siempre atendiendo a las necesidades de las personas con alguna discapacidad, garantizando los itinerarios peatonales accesibles así como de los vehículos de emergencia

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con este bando se recuerda a los hosteleros las normas que rigen la instalación de dichas terrazas según se contempla en la Ordenanza Reguladora de Terrazas y Otros Elementos Anexos con el objetivo de que la ciudad sea cada vez más accesible y que se puedan compaginar los intereses del peatón, los particulares y los comerciantes.

El bando señala que están sujetas a licencia municipal la instalación de terrazas y veladores, así como otros elementos que constituyan anexos o accesorios a establecimientos de hostelería. Por ello, no podrán instalarse terrazas sin autorización previa o, en el caso de las renovaciones, sin haberse presentado la comunicación por el interesado con la documentación requerida para ello.

El plazo de presentación de la comunicación está abierto desde el 1 de enero y se prolongará hasta el próximo 31 de marzo. Transcurrido este plazo sin haberse presentado, se procederá a la imposición de sanción en el caso de que se comprobara la instalación de la terraza, ha indicado el Ayuntamiento, que ha recordado que con carácter general, se prohíbe la instalación y utilización de equipos de reproducción o amplificación sonoras o audiovisuales.

También se especifica que se deberá ocupar estrictamente el espacio autorizado por el Área de Urbanismo, siendo obligatorio tener el plano de ubicación de la terraza autorizada a la vista de cualquier persona o autoridad que necesite comprobarlo, así como que no se podrá instalar en la terraza elemento alguno que no venga expresamente reflejado en la autorización, especificando además que las sombrillas autorizadas deberán ser de colores neutros como gris, blanco o negro, sin que estén permitidas las de otros colores o con publicidad.

En el bando también se comunica que no se permite la instalación de elementos auxiliares en espacios anexos a las terrazas, tales como banderolas, vallas, pizarras o carteles publicitarios, pudiéndose proceder a su retirada, de forma inmediata, tras denuncia de la Policía Local.

Además, indicado que la zona ocupada por la terraza deberá mantenerse en perfecto estado de salubridad, limpieza y ornato, instalando ceniceros y papeleras en cada uno de los veladores. Asimismo, al finalizar la jornada se procederá por parte de cada establecimiento al adecentamiento y limpieza del espacio ocupado y zona de influencia debiendo quedar sin papeles, servilletas, colillas y otros residuos derivados de la actividad del establecimiento.

Finalmente, ha recordado que el incumplimiento de las normas indicadas en el bando municipal será considerado como infracción grave, que lleva aparejada una multa de 750 a 1.500 euros, según se estipula en los artículos 41 y 43 de la Ordenanza.