El Ayuntamiento de Cádiz hará pruebas de sonido de las sirenas acústicas que darán aviso en caso de tsunami

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico, Beatriz Gandullo, y del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha anunciado que el próximo jueves 17 de septiembre a las 19 horas, si las circunstancias técnicas lo permiten, se harán las pruebas de las primeras sirenas acústicas que darán aviso a la población en caso de un posible tsunami.

En una nota, ha recordado que ya se aprobó el denominado Plan de Acción Local ante el Riesgo de Maremotos (Palma) y que se hizo un simulacro con la Junta de Andalucía que abarcó una gran parte de la ciudad estando previsto la puesta en marcha de más simulacros en los próximos meses.

La prueba que se realiza este próximo lunes es tan solo de sonido, "por lo que se avisa a la población que no será una alerta real ni tampoco un simulacro".

La ciudad de Cádiz cuenta en estos momentos con tres sirenas acústicas aportadas por la Unesco que se están instalando en la Torre adosada al antiguo Hospital Real, por lo que ha agradecido a la UCA y a la Junta de Andalucía la cesión del espacio por un interés público, en el edificio Asdrúbal (propiedad de la Junta de Andalucía), y en la cubierta del estadio Nuevo Mirandilla.

Se trata, según ha explicado, de sirenas inteligentes de largo alcance para alertar rápidamente a la población que forman parte del sistema de prevención y respuesta ante tsunamis y del Palma. Su ubicación responde a criterios técnicos, buscando la mayor cobertura posible. Complementan la señalización de las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, que ya están instaladas en distintas zonas de la ciudad.

"Ante una alerta, la sirena será una herramienta para avisar rápidamente a la población", ha afirmado el alcalde. Este aviso irá acompañado de la evacuación hacia las zonas y puntos establecidos.

Bruno García ha recordado a su vez que Cádiz cuenta con el reconocimiento internacional Tsunami Ready de Unesco-IOC, siendo la primera capital de la provincia española en obtenerlo.

Además, ha indicado que el Ayuntamiento adquirirá más sirenas con el objetivo de crear un sistema cremallera, que otorgue una cobertura eficiente. Se cursarán en función de los estudios de eficacia que resulten de las pruebas que se realicen con estas tres primeras sirenas.