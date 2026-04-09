Ayuntamiento de Cádiz inicia una campaña de información sobre patinetes eléctricos con sanciones a partir de junio

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, y un representante de la Policía Local, presentando la nueva campaña de patinetes eléctricos - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz va a poner en marcha durante los meses de abril y mayo una campaña de información y control de los patinetes eléctricos o Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la ciudad, contemplándose la imposición de sanciones si no se cumple con la normativa estatal a partir de junio.

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del concejal delegado de Movilidad, José Manuel Verdulla, y de un representante de la Policía Local de Cádiz, ha presentado este jueves esta nueva campaña sobre patinetes eléctricos, expresando que su presencia es "una realidad desde hace ya algunos años".

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha afirmado que se trata de un medio de transporte que representa "una alternativa sostenible, eficiente y moderna" para la ciudad, pero resaltando que desde la administración local se vela para que su uso sea "responsable y adecuado por parte de los ciudadanos".

En ese sentido, ha recordado que la ciudad de Cádiz cuenta con una ordenanza sobre movilidad donde se incluyen normas que cumplir por parte de los usuarios de los patinetes eléctricos. Entre ellas, la prohibición de circular por zonas peatonales, con auriculares puestos, con acompañante, haciendo uso del móvil o con menos de 15 años, entre otras muchas. En caso de su incumplimiento, la Policía Local sanciona si se produce algún tipo de infracción.

Desde el Ayuntamiento Cádiz, a través de las delegaciones de Movilidad y de Seguridad Ciudadana, se han llevado a cabo en los últimos tres años campañas preventivas y de concienciación en institutos de la ciudad, llegando a más de 3.000 alumnos de secundaria de primero y segundo de la ESO con el objetivo de informar sobre la importancia de respetar la normativa.

El alcalde ha explicado que desde enero de 2026 hay una nueva normativa a nivel nacional en la que se incluyen nuevas normas. Entre ellas destacan la obligatoriedad de matricular el patinete en el registro de la DGT y contratar un seguro de responsabilidad civil.

Para su debido cumplimiento, el Ayuntamiento va a poner ahora en marcha esta nueva campaña informativa y de control, que constará de dos fases. La primera será informativa y se desarrollará a lo largo de todo este mes de abril y de mayo.

Durante la misma, agentes de la Policía Local informarán a pie de calle a los usuarios de estos patinetes sobre la nueva normativa y sobre la obligatoriedad de que el vehículo esté matriculado y con seguro. También se editará una guía a la que se accederá a través de un QR y que estará a disposición de los usuarios a partir de la próxima semana.

La campaña contempla también soportes publicitarios en medios de comunicación, mupis, pantallas de autobuses, radio, tv y redes sociales.

La segunda fase se pondrá en marcha a partir de junio y será la campaña de control, en la que ya se comenzará a sancionar si no se cumple la normativa.

El alcalde de la ciudad ha manifestado que el objetivo de esta campaña es "concienciar" a los usuarios de los patinetes de la importancia de su buen uso y del cumplimiento de la normativa, además de la protección de los peatones, y ha considerado "fundamental" la convivencia y la seguridad en las calles para usuarios, conductores y peatones.