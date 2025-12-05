El Ayuntamiento de Cádiz invertirá 1,2 millones en un plan formativo del que se beneficiarán 2.000 personas

Archivo - Edificio del Ayuntamiento de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado la próxima puesta en marcha de un plan formativo de tres años de duración que estará dotado con 1,2 millones de euros y del que se beneficiarán 2.000 personas.

En una nota del ayuntamiento, Bruno García ha señalado que esta oferta formativa "se ajusta a lo que nos demandan las empresas y los distintos sectores de la zona".

El alcalde ha citado a Navantia, que demanda soldadores, caldereros y tuberos, por lo que se desarrollarán cursos específicos sobre estos oficios. Además, habrá formación para el sector de logística y transporte, ayuda a domicilio, jardinería, energías renovables, autoempleo dirigido a futuros autónomos y emprendedores, capacitación de idiomas, o salvamento y socorrismo.

El alcalde ha asegurado que también habrá acción formativa en hostelería, que además contará con una contratación "segura" ya que se formará a desempleados que trabajarán posteriormente en el hotel del Grupo Luna que se está construyendo en el estadio.

También habrá programas formativos en oficios para dos sectores de la población que pueden tener más dificultades para acceder al mercado laboral, como son las mujeres y las personas con discapacidad.

En definitiva, ha aseverado, "un programa ambicioso y que esperemos que acabe con la inmensa mayoría de estas personas accediendo al mercado laboral".