El Ayuntamiento de Cádiz invertirá más de 1,2 millones de euros en la mejora y mantenimiento de tres plazas en la ciudad

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, y de la concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible, Ana Sanjuán, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado los proyectos de mantenimiento y mejora de tres espacios de la ciudad en los que se invertirán más de 1,2 millones de euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, concretamente se trata de dos plazas situadas en la barriada de la Paz incluidas en el Plan Edil y financiadas con fondos europeos, como son Francisca Larrea y la glorieta Pablo Iglesias, que serán remodeladas, así como la calle República Argentina intersección con la calle San Carlos, que será reurbanizada.

El alcalde ha asegurado que "además de los grandes proyectos, para este equipo de gobierno la mejora y el mantenimiento de los barrios es fundamental y por eso se va a intervenir en estos tres espacios que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos y de estos barrios".

Según ha explicado, los trabajos de la Plaza Francisca Larrea cuentan con un presupuesto de 678.729 euros y un plazo de ejecución de once meses y entre las actuaciones previstas está la eliminación de barreras arquitectónicas existentes, la instalación de zona de juegos infantiles, zona de aparatos biosaludables, canastas de baloncesto y zona de estancia con bancos y merenderos, así como el refuerzo de la iluminación con cuatro nuevos puntos de luz en columna, actuaciones en la red de saneamiento, instalación de dos nuevas bocas de riego para el baldeo de la zona y una fuente, renovación de la red de pluviales o la reposición de árboles y acondicionamiento de jardineras existentes.

Por otro lado, en la Glorieta Pablo Iglesias los trabajos contarán con un presupuesto de 334.179 euros y un plazo de ejecución de seis meses, donde también se acometerá la eliminación de barreras arquitectónicas, la creación de una nueva zona de juegos infantiles, aparatos biosaludables, rocódromo, y zona de estancia con bancos y merenderos, refuerzo de la iluminación, instalación de fuente, renovación de la red de pluviales, plantación de nuevos árboles, refuerzo del perímetro de alcorques del acerado, nuevas papeleras y un grupo de aparcabicicletas.

En cuanto a la reurbanización de la calle República Argentina intersección con calle San Carlos, el presupuesto de esta actuación es de 194.621 euros y el plazo de ejecución de cinco meses para la demolición de caseta de acopio de materiales de la delegación de Parques y Jardines adyacente al centro de transformación, el saneado y pintado de la fachada de la caseta de media tensión, reordenación de plazas de aparcamiento de motos y coches, reubicación de contenedores, eliminación de cableado aéreo de alumbrado público, ampliación de acerado del paso de peatones frente al colegio Nuestra Señora del Carmen, nuevo punto de recogida de pluviales, renovación de señalización horizontal y la instalación de nuevas papeleras y de dos aparcabicis.