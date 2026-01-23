El Ayuntamiento de Cádiz invierte 1,5 millones de euros en la reforma y mantenimiento del Palacio de Congresos

Vista del techo del Palacio de Congresos donde el Ayuntamiento de Cádiz ha acometido obras de mejora y mantenimiento. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del presidente de la sociedad Cádiz 2000 y teniente de alcalde de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, y del teniente de alcalde delegado de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha visitado las obras que se están llevando a cabo en el Palacio de Congresos, y donde el Ayuntamiento ha invertido 1,5 millones de euros.

Parte de la inversión ha sido financiada con fondos propios y el resto a través del Plan 'Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025', que se integra en el marco de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Entre los trabajos financiados por Europa está, por un lado, el arreglo de la montera, con un presupuesto de 350.724 euros siendo ejecutados por la empresa Guerreli Construcciones y Contratas. Además, se ha instalado un nuevo sistema de climatización en el auditorio del Palacio, actuación que tiene un presupuesto de 245.900,68 euros y cuya empresa adjudicataria es Sistemas de Calor SL.

Otra de las mejoras ha sido la sustitución de las lámparas y de la luminaria por equipos de tecnología LED, que permitirá una mejora en la eficiencia energética del edificio. Cuenta con un presupuesto de 100.241,72 euros y la empresa Solar Jiennense SL es la adjudicataria de los mismos.

También se ha instalado energía solar fotovoltaica para autoconsumo. Estas obras han contado con un presupuesto de 25.423,61 euros y, al igual que con la nueva iluminación del edificio, se conseguirá una mejora de su eficiencia energética.

En las actuaciones financiadas con fondos europeos se encuentra a su vez la sustitución de los equipos audiovisuales, con un coste superior a los 300.000 euros. En estos momentos está a punto de firmarse el contrato para comenzar en el menor tiempo posible.

Estas cinco actuaciones citadas están incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística y superan el millón de euros.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Cádiz se está invirtiendo en otra obra "muy necesaria" en estas instalaciones. Se trata de la cubierta del Palacio de Congresos, cuyas tejas estaban muy deterioradas. Las obras se harán con fondos propios y será la empresa Rafael Gómez Galdón la que las llevará a cabo por un importe de 480.972,05 euros.

El alcalde ha destacado la importancia de mantener en buen estado este Palacio de Congresos, por el que pasan cada año "más de 56.000 personas y en el que se celebra una media de 70 eventos anuales". Así, ha añadido que las actuaciones de mantenimiento y mejora de este equipamiento municipal "eran muy necesarias teniendo en cuenta que es el escaparate de Cádiz para miles de personas que nos visitan cada año".