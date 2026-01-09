El Ayuntamiento de Cádiz invirtió 3,6 millones en más de 15.300 ayudas sociales en el año 2025

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, concedió un total de 15.372 ayudas por valor de 3.656.500 euros, según ha señalado el alcalde, Bruno García, en un balance sobre unas ayudas que "ya hacía el gobierno anterior y el anterior del anterior".

En este sentido, ha señalado que esta cifra se mantiene estable desde del año 2023, donde se prestaron ayudas por 3.589.869 euros y los 3.539.009 del pasado año.

Desde la delegación municipal que encabeza el teniente de alcalde Pablo Otero se hace un trabajo integral con las familias, "pero para que desarrollen todo su potencial es muy importante que tengan garantizada la cobertura de sus necesidades básicas", ha apuntado el alcalde.

Asimismo, ha indicado que dentro de la cifra global, las ayudas relacionadas con la vivienda son las que sobresalen por encima de cualquier otra. En este sentido, el alcalde ha explicado que 2.496.762 euros han sido ayudas al alquiler. A ello hay que sumarle 131.063 euros para el pago de hipotecas, 27.988 euros para el alquiler de nuevas viviendas y 183.747 euros para los alojamientos alternativos de emergencia. Todo eso hace que lo que se destina a ayudas relacionadas con la vivienda alcance un 78% de la cifra global.

Por su parte, en suministros de luz y agua se han tramitado 3.984 ayudas que han supuesto una inversión en las familias de 172.835 euros. En este caso, tal y como ha señalado el alcalde, el número de recibos tramitados ha disminuido porque han aumentado las familias beneficiarias de la cobertura energética anual, que conlleva un coste cero si no se supera el consumo y potencia establecidos.

Por último, también se ha destinado una cuantía "importante" a las ayudas económicas complementarias, con 943 ayudas y 240.874 euros, y 458 ayudas y 179.928 euros en las económicas familiares. Además, según el alcalde, ha habido ayudas también para plazas de mayores en residencia, tratamientos médicos, prótesis, libro de texto y otras muchas.

Finalmente, ha señalado que en la Junta de Gobierno Local de este viernes se han aprobado ayudas sociales por valor de 55.170 euros, lo que suma en el año 84.615 euros.