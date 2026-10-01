El Ayuntamiento de Cádiz lleva a Pleno el nuevo pliego de atención a personas sin hogar con más de dos millones de euros

Bruno García en la Mesa Institucional de Personas Sin Hogar. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz llevará al Pleno municipal, con el objetivo de que pueda incorporarse al del próximo mes de octubre, el nuevo pliego de los dispositivos de atención a personas sin hogar, que elevará su presupuesto anual de 753.000 a 2.025.000 euros y ampliará los equipamientos, los equipos profesionales y los servicios destinados a este colectivo, según ha anunciado el alcalde, Bruno García.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que el alcalde ha estado en la reunión de la Mesa Institucional de Personas Sin Hogar, con la participación de las entidades sociales y los grupos municipales, acompañado del teniente de alcalde del Área de Desarrollo Social, Pablo Otero, donde ha presentado las principales novedades de este documento, que casi triplica su dotación económica respecto al anterior e incorpora propuestas de las entidades sociales y del propio colectivo de personas sin hogar.

Además, con este incremento, la inversión anual del Ayuntamiento en la atención a personas sin hogar superará los 2,4 millones de euros, sumando este nuevo pliego a los convenios con las entidades sociales, programas y recursos municipales destinados a este colectivo, ha señalado.

Igualmente, ha explicado que el nuevo pliego cubrirá el Centro de Acogida Municipal de Macías Rete, el Centro de Día Fermín Salvochea --que también ofrece atención nocturna de emergencia--, el centro de Setenil de las Bodegas y el nuevo centro de la calle Soledad. En este sentido, ha señalado que el refuerzo de estos dispositivos dará continuidad al trabajo que se viene desarrollando en la red municipal.

Según ha indicado, en el caso del Centro Fermín Salvochea, su balance recoge 5.325 pernoctaciones y 413 personas atendidas, unos datos que "reflejan la importancia de este recurso en la atención a las personas sin hogar". Por su parte, el centro de Setenil de las Bodegas atendió en 2025 a 52 personas diferentes, de las que el 55 por ciento logró su inserción, y en lo que va de 2026 han pasado por este dispositivo 39 personas beneficiarias, con un porcentaje de inserción del 51,28 por ciento.

Respecto al próximo centro en la Calle Soledad, las obras de este equipamiento se encuentran ejecutadas al 80% y permitirán próximamente ampliar las plazas de alojamiento disponibles en la ciudad, ha apuntado el alcalde.

Además, según ha anunciado, la ampliación de los equipamientos irá acompañada de un refuerzo de los equipos profesionales. De esta manera, el nuevo pliego incorpora 25 profesionales más respecto al anterior para reforzar los equipos de los dispositivos municipales, la atención en calle y el acompañamiento sociosanitario y psicoemocional.

Igualmente, una de las principales novedades, según ha señalado, será la duplicación del personal del equipo de calle, con equipos específicos para los turnos de mañana y de tarde. Para ello, se incorporan un trabajador social y dos integradores sociales, lo que permitirá mejorar la atención directa, el seguimiento y el acompañamiento de las personas que permanecen en situación de calle y facilitar su vinculación con los recursos municipales.

El pliego contempla también un servicio específico de atención psicoemocional y sociosanitaria para el conjunto de los dispositivos, con un profesional de Psicología y dos de Enfermería, uno en turno de mañana y otro de tarde. Este refuerzo permitirá ampliar las labores de prevención, reducción de riesgos, seguimiento y acompañamiento, incluida la intervención relacionada con las adicciones.

Asimismo, el servicio diurno del Centro Fermín Salvochea contará con dos técnicos de Integración Social para desarrollar actividades lúdicas y formativas y reforzar el acompañamiento de las personas usuarias en sus procesos de inclusión. La ampliación respecto al pliego anterior comprende también la dotación de Trabajo Social, monitores y personal de limpieza de los alojamientos transitorios de Setenil y Soledad, así como los monitores y el personal de limpieza del servicio nocturno del Centro Fermín Salvochea, según ha indicado el alcalde, que ha añadido que el contrato incluirá, además, una coordinadora para organizar el trabajo de los distintos dispositivos e incorporará mejoras en las condiciones laborales del personal.

A estas medidas se suma la designación de una técnica municipal como coordinadora específica de Sinhogarismo, que coordinará el trabajo de la Delegación de Servicios Sociales en este ámbito y la colaboración con las entidades a través de la Mesa de Personas Sin Hogar, favoreciendo una intervención continuada y conjunta.

APOYO A LAS ENTIDADES SOCIALES

El alcalde también ha señalado que el nuevo pliego se suma al apoyo económico que el Ayuntamiento presta a las entidades sociales que trabajan con personas sin hogar, a cuyos convenios destina cerca de 300.000 euros anuales. Esta financiación está prevista también para el próximo año, con el objetivo de dar continuidad a los proyectos y a la atención que ofrecen estas organizaciones.

Dentro de esta colaboración ha destacado el convenio con Cruz Roja para la atención de emergencia a personas sin hogar, indicando que desde su puesta en marcha en marzo y hasta la fecha este programa ha atendido a 96 personas diferentes y ha realizado 820 intervenciones.

Estos recursos, junto al resto de programas municipales destinados a este colectivo, situarán la inversión anual del Ayuntamiento será de más de 2,4 millones de euros.

MÁS PERSONAS ALOJADAS QUE EN SITUACIÓN DE CALLE

Durante la Mesa Institucional también se han abordado los resultados del último censo de personas sin hogar, realizado en mayo de 2026, que contabilizó 192 personas, de las que 116 se encontraban en alojamiento y 76 en la calle.

Por primera vez, según ha apuntado, el recuento registra más personas alojadas que en situación de calle. El número de personas con alojamiento ha pasado de las 42 del censo anterior a las 116 del último, un avance que el alcalde ha vinculado a la necesidad de seguir ampliando la cobertura y acompañando los procesos de inclusión.

Respecto a las 76 personas que permanecen en la calle, Bruno García ha señalado que "hay que aspirar a reducir al máximo posible" esta cifra, mediante el refuerzo de los recursos y la coordinación entre el Ayuntamiento y las entidades sociales.

Por último, en la reunión se ha informado de que en los próximos días comenzará a recibirse el material destinado a la campaña de frío, que incluye sacos de dormir, mochilas, impermeables, camisetas y guantes térmicos, calcetines y ropa interior, para proceder próximamente a su reparto entre las personas sin hogar.