El Ayuntamiento de Cádiz ordena la paralización de la rotulación comercial en la fachada del Estadio Nuevo Mirandilla

Archivo - Interior del Estadio Nuevo Mirandilla, donde juega el Cádiz CF. ARCHIVO. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha ordenado al Cádiz Club de Fútbol la paralización de la rotulación comercial que se estaba ejecutando este jueves en la fachada de Tribuna del Estadio Nuevo Mirandilla, donde juega el club gaditano.

En un comunicado, el Consistorio ha informado de esta decisión, que se ha adoptado al tener conocimiento de que se estaba rotulando esta parte del estadio, que es de titularidad municipal.

Al respecto, se ha argumentado que estos trabajos con contaban con la autorización del Ayuntamiento, por lo que se ha apremiado al club a retirar las letras que ya habían sido colocadas en la fachada.

Cabe recordar que en marzo de este año, el Cádiz CF acordaba un patrocinio con JP Financial, que establecía que el recinto oficial donde el primer equipo disputa sus partidos pasara a denominarse comercialmente 'JP Financial Estadio' durante los próximos cinco años.

En ese entonces, el anterior presidente del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno, aseguraba que llevar este nombre en el estadio para la disputa de sus eventos era "una responsabilidad que asumimos con orgullo", añadiendo que el acuerdo "les permitirá seguir creciendo como institución y reforzar el vínculo con Cádiz".