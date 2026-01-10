El Ayuntamiento de Cádiz pone a la venta las entradas para las siete sesiones de cuartos del COAC 2026

Archivo - Imagen de archivo de la vista exterior de la fachada principal del Gran Teatro Falla de Cádiz. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para las siete sesiones de cuartos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 salen a la venta este sábado, 10 de Enero, a partir de las 10,00 horas en el Ayuntamiento de Cádiz.

El Consistorio ha anunciado a través de una nota que quiere favorecer a los vecinos de Cádiz la adquisición de las localidades disponiendo su venta a través de taquilla.

Los precios de las entradas de esta fase de cuartos de final no se han modificado con respecto a la última edición, oscilando desde los 40 euros para Butaca, Palco Platea y Palco Principal, los 35 euros en Palco Segundo y Delantero Anfiteatro, los 25 euros en Anfiteatro y 20 euros en Paraíso.

Por su parte, la Delegación de Fiestas y Carnaval ha indicado que en taquilla sólo podrán adquirirse dos entradas por persona, siendo una de ellas para el comprador y con un máximo de tres sesiones en cada compra. Una medida que tiene el objetivo de que un mayor número de público pueda acceder a las entradas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha explicado que estará permitido adquirir una única localidad a aquellas personas que deseen asistir a todas las sesiones de cuartos hasta un total de siete sesiones.

Ha recordar también que las entradas serán nominativas y deberán estar identificadas con el DNI de la persona que vaya a asistir a la sesión correspondiente.

Por este motivo, será indispensable mostrar el DNI junto con la entrada en el acceso al Gran Teatro Falla. No se admitirán cambios ni devoluciones bajo ninguna circunstancia.