El Ayuntamiento de Cádiz prevé concretar antes de final de año los cambios en el trazado de la Línea 2

El alcalde de Cádiz, Bruno García, durante una de las reuniones. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que antes de que finalice el año se concretará la modificación del trazado de la Línea 2, que se llevaría a cabo una vez adjudicado el nuevo servicio de autobuses. El regidor ha defendido que "la aprobación del pliego es la que da seguridad jurídica a la prestación del servicio y a las modificaciones que se puedan llevar a cabo durante la vigencia del contrato" y ha asegurado que el procedimiento de adjudicación continuará adelante, ya que "no es necesario modificar el pliego para introducir los cambios planteados".

Así lo ha señalado este lunes tras mantener sendas reuniones, primero con representantes del movimiento vecinal de la ciudad y, posteriormente, con miembros de la iniciativa ciudadana que reclama cambios en la Línea 2 de cara al futuro servicio de autobuses, actualmente en proceso de licitación y adjudicación. En ambos encuentros, el alcalde ha estado acompañado por el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, y el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

García ha aclarado en las dos reuniones que el pliego aprobado recientemente permite la modificación en la prestación del servicio una vez que esté en vigor el contrato. En este sentido, ha señalado que "es un pliego preparado para dar respuesta al dinamismo que tenga la ciudad y realizar las adaptaciones que vaya teniendo en los próximos años, como por ejemplo la apertura del nuevo Portillo, el hospital, la integración muelle-ciudad o las nuevas viviendas de Navalips".

De hecho, el artículo 6 del pliego de prescripciones técnicas, relativo a las líneas de transporte, contempla expresamente la posibilidad de introducir modificaciones en la red durante la vigencia del contrato.El documento establece que el adjudicatario deberá prestar el servicio en las líneas e itinerarios que determine en cada momento el Ayuntamiento de Cádiz, con las frecuencias y horarios fijados por la Administración.

Inicialmente, el servicio se prestará en las líneas recogidas en el Anexo 1 del pliego, además de los servicios vinculados a las fiestas y eventos de la ciudad que integran el Plan anual de servicios. No obstante, el propio pliego señala que, durante la vigencia del contrato, "el adjudicatario vendrá obligado a realizar todas aquellas modificaciones que le sean ordenados por el Ayuntamiento", incluido el establecimiento de nuevas líneas o la modificación o supresión, total o parcial, de las existentes. Estos cambios supondrían, en su caso, la modificación de la red de transporte definida en el Anexo 1 y deberán realizarse conforme a lo previsto en el artículo 37 del pliego y en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Además, antes de introducir cualquier modificación en las líneas, el responsable del contrato deberá elaborar el correspondiente informe, siguiendo el procedimiento reglamentario, con el objetivo de "conocer la incidencia económica-financiera de las modificaciones a introducir".

Con este contexto, el alcalde ha explicado en las dos reuniones que "el procedimiento de adjudicación sigue adelante porque no es necesario modificar el pliego para introducir los cambios planteados". Por ello, el Ayuntamiento valorará técnica y económicamente las aportaciones ciudadanas respecto al mantenimiento del trazado de la Línea 2.

En este contexto, el Consistorio ha incidido en que es necesario cumplir los plazos establecidos por la ley para la adjudicación del contrato, un procedimiento que podría prolongarse hasta un año. A este periodo habría que sumar otro año de prestación del servicio por parte de la nueva empresa adjudicataria con el modelo actual, hasta la llegada de los primeros autobuses nuevos, momento en el que se podrá ampliar la flota y acometer las modificaciones previstas.

Bruno García ha insistido en que el nuevo pliego "está diseñado para reducir los tiempos de espera entre autobuses y, sobre todo, en aquellos barrios que ahora mismo tienen menos frecuencia".

El pliego contempla un aumento de 48 a 60 autobuses y la renovación toda la flota con autobuses híbridos, con unos vehículos modernos y mucho más sostenibles. Además del aumento de frecuencia en todas las líneas, también se plantea un aumento del 25% en el número de horas anuales de los autobuses circulando por la ciudad. Entre las mejoras también aparece un servicios nocturno los viernes y sábados, el pago digital y una APP que va a permitir saber el tiempo en el que va a llegar cada autobús a la parada, entre otras muchas mejoras.