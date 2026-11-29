Archivo - Imagen de archivo de fuegos artificiales. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha publicado un bando municipal en el que recuerda la prohibición de utilizar artefactos pirotécnicos sonoros en cualquier espacio del término municipal durante las próximas fiestas navideñas, con el objetivo de favorecer unas celebraciones inclusivas y respetuosas con el bienestar y el descanso de toda la población.

A través de este bando municipal, se hace un llamamiento a la ciudadanía para que evite el uso de petardos y otros elementos de pirotecnia sonora, cuyo ruido puede afectar especialmente a personas con trastorno del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), personas altamente sensibles y personas con síndrome de Asperger, entre otros colectivos, según ha informado el Consistorio en una nota.

El bando ha indicado que las detonaciones también pueden ocasionar molestias y perturbar el descanso de personas enfermas, mayores y de la ciudadanía en general, además de afectar al bienestar de los animales de compañía.

En este sentido, el Ayuntamiento ha apelado a la comprensión y la colaboración de los gaditanos para que las fiestas navideñas puedan disfrutarse desde el respeto, la convivencia y la consideración hacia quienes sufren especialmente los efectos del ruido.

El bando ha afirmado que la venta, el suministro, el transporte y el uso de material pirotécnico deben ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Entre otras cuestiones, se señala que la venta y el suministro de estos productos únicamente pueden realizarse en establecimientos reglamentariamente autorizados y que la manipulación o el disparo de cohetes, petardos y fuegos artificiales requiere autorización municipal, además de las correspondientes medidas de seguridad.

Asimismo, ha señalado que está prohibida la venta y el uso de artículos pirotécnicos de las categorías F1 y F2 a menores de 12 y 16 años, respectivamente, y de la categoría F3 a menores de 18 años.

De este modo, el bando establece expresamente que "no está permitido utilizar artefactos pirotécnicos sonoros en ningún espacio del término municipal de Cádiz, así como vender o suministrar estos productos en establecimientos que no dispongan de la preceptiva licencia".

También se prohíbe el envío al público de estos artículos por correspondencia, teléfono o medios informáticos. Con esta medida, la Delegación de Urbanismo y la Policía Local velarán por el cumplimiento de la normativa en lo relativo al suministro y uso de elementos pirotécnicos.

El incumplimiento puede conllevar sanciones económicas que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros. El Ayuntamiento ha insistido en que el objetivo de este bando es garantizar unas navidades más inclusivas, evitando molestias y perturbaciones del descanso y la tranquilidad de las personas y los animales, y solicita la colaboración de toda la ciudadanía para hacer posible una celebración "más solidaria y respetuosa".