El Ayuntamiento de Cádiz revisará de oficio el suministro de seis autobuses híbridos que carecen de papeles

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz llevará una propuesta al Pleno ordinario que se celebra el 30 de octubre para el inicio del procedimiento de revisión de oficio del suministro de seis autobuses urbanos afectos al servicio de transporte urbano de la ciudad.

Según ha explicado en una nota, se trata de seis autobuses híbridos que se presentaron el 13 de octubre de 2022 por el anterior equipo de gobierno y que se incorporaron a la flota de autobuses urbanos de la ciudad.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha indicado que en próximas fechas se llevará a Pleno la aprobación inicial de la estructura de costes que antecede a la aprobación de los pliegos del servicio de transporte urbano de la ciudad para sacar a licitación este servicio.

Previo a este trámite y, según las indicaciones técnicas y jurídicas de los responsables técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, hay que aclarar qué flota de autobuses se adscribirá al servicio el primer día que entre a operar en la ciudad el nuevo adjudicatario, según ha explicado, señalando que la flota actual, que es la que figurará en este pliego y que se irá renovando, cuenta con estos seis autobuses que carecen de papeles.

En este sentido, ha indicado que, por tanto, es necesario llevar a Pleno el procedimiento legal de revisión de oficio de la incorporación de los seis autobuses al servicio sin que mediara acto administrativo de ningún tipo, ya que a día de hoy no consta en el Ayuntamiento.

El alcalde ha asegurado que el informe de la Secretaría General dice literalmente que "en el presente caso parece que la contratación de los autobuses se ha llevado a cabo prescindiéndose totalmente del procedimiento legalmente establecido" y añade que "cabe entender que estemos ante una contratación verbal, sin sujeción a procedimiento alguno".

Es por ello, según ha incidido, que se inicia un proceso de revisión de oficio que permita incorporar legalmente a la flota de autobuses que figura en el pliego estos autobuses, "de los que no hay un solo papel en el Ayuntamiento".