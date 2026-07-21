El Ayuntamiento de Cádiz saca a licitación el proyecto de mejora del antiguo Cementerio de los Ingleses

Archivo - El alcalde de Cádiz, Bruno García, con el concejal de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, José Carlos Teruel, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local del pasado viernes aprobó la salida a licitación de la reforma del antiguo del antiguo Cementerio de los Ingleses.

En una nota, ha explicado que esta actuación comprende el acondicionamiento del área de juegos, el suministro e instalación de una nueva área de juegos infantiles y aparatos biosaludables, instalación de riego de las zonas contiguas ajardinadas y de nuevo alumbrado público.

El principal objetivo de este proyecto, según ha señalado el teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, "es la recuperación y dignificación de un espacio urbano que durante años ha permanecido deteriorado e infrautilizado" y que, una vez culminados estos trabajos se convertirá en un espacio moderno, seguro, accesible e integrado en el entorno ajardinado ya existente.

El proyecto tiene un presupuesto de 546.652,47 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y contempla la creación de un parque infantil que tendrá una superficie de 526 metros cuadrados, con un pavimento continuo de caucho de seguridad para la amortiguación de impactos, según ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que la temática de este parque estará inspirada en la jungla y contará con un gran multijuego con seis torres y tirolina, un carrusel inclusivo adaptado a las personas con movilidad reducida y usuarios de sillas de ruedas, un columpio de cuatro plazas con asiento inclusivo, un balancín con forma de plátano y una cabaña elevada.

Teruel ha asegurado que estos juegos "favorecerán el desarrollo físico, intelectual y social de los niños y niñas, ya que se incluyen elementos que facilitan el uso por menores con diversidad funcional". El proyecto también contempla la instalación de una zona biosaludable de 114 metros cuadrados de superficie "para favorecer la actividad física al aire libre y los usos de este parque para diferentes edades".

José Carlos Teruel ha señalado que este recinto contará con un vallado perimetral de dos metros de altura que contará con tres puertas de acceso a esta zona verde reformada. La actuación también contempla la reparación del muro que separa este parque de la avenida de la Sanidad Pública. Asimismo, se instalará un nuevo sistema de riego para dotar a los parterres y los jardines de agua para el riego necesario para su conservación y correcto mantenimiento.

"También está previsto la mejora del alumbrado público, con la instalación de canalización de red y de nuevos soportes y luminarias", ha declarado el responsable de Mantenimiento Urbano.

Finalmente, el Ayuntamiento ha recordado que esta nueva zona de esparcimiento en la ciudad se une al recientemente inaugurado Parque del Pelícano y a los otros 36 parques infantiles, que ya existían en la ciudad y que se han reformado por completo.