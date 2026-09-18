El Ayuntamiento de Cádiz suma más recursos y más servicios para ampliar la atención a las personas sin hogar

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en una rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha informado este viernes de las principales mejoras que incorpora el nuevo pliego de condiciones técnicas para los dispositivos de atención a las personas sin hogar, con un incremento de recursos que permitirá ampliar los equipos profesionales, reforzar la atención en calle, mejorar la atención sanitaria y psicoemocional e impulsar nuevas medidas de acompañamiento e inclusión social.

El Ayuntamiento de Cádiz ha indicado en una nota que presentará todas estas novedades a las entidades sociales que trabajan con las personas sin hogar en la Mesa Institucional de Personas Sin Hogar, que se convoca para el próximo 1 de octubre.

El alcalde ha destacado que el incremento de los recursos en el nuevo pliego responde a "una voluntad política" de ampliar la respuesta municipal ante las situaciones de sinhogarismo, acompañando esa voluntad de una mayor dotación presupuestaria y de nuevos servicios y profesionales.

Así, este nuevo pliego, cuya inversión anual pasa de los 753.000 euros actuales a 2.025.000 euros, integra los dispositivos existentes y los nuevos recursos puestos o previstos para la atención a las personas sin hogar, entre ellos los espacios de las calles Setenil de las Bodegas y Soledad.

El documento también incluye el Centro de Acogida Municipal y el Centro de Día Fermín Salvochea, que incorpora asimismo atención nocturna de emergencia.

Una de las principales novedades será el refuerzo de los equipos de calle, cuyo número de profesionales se duplicará. Este incremento permitirá ampliar la atención directa, el seguimiento y el acompañamiento de las personas sin hogar, reforzando la intervención profesional allí donde se encuentran las personas que necesitan estos recursos.

El nuevo pliego incorpora además un servicio específico de atención a la salud psicoemocional y física de las personas sin hogar. Para ello, se contará con profesionales sanitarios que permitan desarrollar labores de atención, seguimiento y acompañamiento en materia de salud.

En esta misma línea, se incrementan los servicios de Enfermería y Psicología dentro de los dispositivos, reforzando la prevención y reducción de riesgos y la atención sociosanitaria, incluida la intervención relacionada con las adicciones.

Otra de las mejoras será la incorporación de integradores sociales en el Centro de Día Fermín Salvochea, que desarrollarán actividades lúdicas y formativas y reforzarán el acompañamiento social de las personas usuarias.

El pliego contempla también una mejora de las condiciones laborales del personal que presta estos servicios, reconociendo "el papel fundamental" que desarrollan los profesionales en la atención y acompañamiento de las personas sin hogar.

El nuevo modelo de atención refuerza la perspectiva de inclusión social, con una intervención orientada a acompañar a cada persona en su proceso y a favorecer, en la medida de lo posible, la salida de las situaciones de sinhogarismo. Así, el nuevo pliego tiene entre sus principales objetivos reforzar los recursos y equipamientos disponibles, ampliar y mejorar la atención profesional e impulsar los procesos de inclusión social de las personas atendidas.

El alcalde ha señalado que el incremento presupuestario permite dar un paso adelante en la calidad y capacidad de los servicios, con una atención más integral que incorpora no solo el acompañamiento social, sino también la dimensión física y psicoemocional de las personas atendidas.

Al margen de las mejoras incluidas en el nuevo pliego, el Ayuntamiento mantiene presupuestadas otras actuaciones dirigidas a las personas sin hogar. Entre ellas se encuentran las campañas de suministro de recursos para situaciones de bajas y altas temperaturas y la plazas de pernoctación en la pensión durante todo el año.

También se mantienen las actuaciones de sensibilización e inclusión, el desarrollo del II Plan de Inclusión Social de Personas Sin Hogar y la colaboración sociosanitaria con Cruz Roja.

Asimismo, se seguirán impulsando medidas para favorecer la integración de las personas sin hogar en la ciudad, como la modificación del protocolo de empadronamiento, que reducirá de seis a tres meses el periodo de estancia habitual requerido para tramitar el alta en el padrón municipal.

El Ayuntamiento ha indicado que continuará ampliando el número de viviendas cedidas a entidades sociales, a través de Procasa, para albergar a personas sin hogar en la ciudad. A todo ello se suma una inversión de casi 300.000 euros anuales en convenios con entidades sociales que trabajan con personas sin hogar.