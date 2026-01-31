El Ayuntamiento celebra la suspensión de la Zona de Gran Afluencia Turística en Jerez (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) ha aplaudido la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la ratificación de la suspensión de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a efectos de horarios comerciales para el municipio de Jerez y la aplicación de la Ley del Comercio Interior de Andalucía de manera definitiva.

En una nota de prensa, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo ha valorado esta publicación que "ratifica el trabajo que en su día comenzamos desde la oposición, de manera conjunta con la Junta de Andalucía, los sindicatos, asociaciones de comerciantes, con los que siempre hemos ido de la mano en la defensa de los trabajadores y que acaba con la incertidumbre de la libertad horaria total" que se planteó tras la suspensión el pasado mes de noviembre de la ZGAT, aprobada por el Ayuntamiento el pasado año y que fue posteriormente recurrida por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

García-Pelayo ha destacado que "después de encontrarnos a nuestra llegada en 2023 un problema generado por la pasividad del anterior Gobierno municipal socialista, que dejó caer a los trabajadores y generar una ZGAT muy perjudicial para ellos, han sido más de dos años de duro trabajo para conseguir que nuestro municipio tenga unos horarios comerciales en los que el trabajador y la trabajadora puede conciliar y tener unos derechos acordes con los tiempos en los que vivimos".

Por tanto, continua la alcaldesa, "volvemos a conseguir el objetivo común de todos, en este caso aplicaremos la Ley de Comercio Interior de Andalucía que permite la apertura sólo 16 domingos al año", agradeciendo a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, "su predisposición, en todo momento, por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras jerezanas".

Con todo ello, la regidora de Jerez, ha anunciado que mantendrá este próximo lunes una reunión de trabajo con representantes de los sindicatos y de comerciantes de la ciudad para afrontar, de manera común, la nueva situación del comercio jerezano y una futura ZGAT que "volverá a partir del consenso".