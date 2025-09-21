El Ayuntamiento celebra el trigésimo octavo Trofeo Ciudad de El Puerto (Cádiz)

Imagen del XXXVIII Trofeo Ciudad de El Puerto organizado por el CTM Portuense. - AYUNTAMIENTO EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), José Ignacio González Nieto, ha participado este domingo en la entrega de premios del XXXVIII Trofeo Ciudad de El Puerto de Tenis de Mesa, celebrado durante todo el fin de semana en las instalaciones del IES Mar de Cádiz.

El torneo, organizado por el Club de Tenis de Mesa Portuense, ha vuelto a consolidarse como una de las citas de referencia de la pretemporada andaluza, contando con la participación de jugadores de primer nivel nacional e internacional, además de "servir como espacio de promoción y aprendizaje para los más jóvenes", según ha explicado el Consistorio en una nota.

La competición, que ha reunido a deportistas de todas las categorías, ha tenido como gran novedad este año el formato por equipos en la categoría absoluta, permitiendo disfrutar de espectaculares encuentros de dobles. Entre los participantes, ha destacado la presencia del club portugués SLU Serpense, junto con los clubes más representativos de Andalucía occidental.

De forma paralela, el torneo ha puesto un especial acento en la cantera, con competiciones específicas para las categorías base, incluyendo a los más pequeños en edad prebenjamín, que han disfrutado de sus primeros partidos oficiales en un ambiente de compañerismo y deportividad.

En la categoría absoluta por equipos, el título fue para el CTM Portuense, gracias a la destacada actuación de los hermanos Fran y Pablo Castillo, que se proclamaron campeones en una final muy disputada. El subcampeonato viajó hasta Portugal de la mano del SLU Serpense, representado por Luis Cuiça y Víctor Díaz, mientras que las semifinales estuvieron protagonizadas por el CTM Bahía de Cádiz y el segundo equipo del propio CTM Portuense.

En cuanto a las categorías base, el trofeo infantil se repartió entre Javier Sánchez (CTM Tartessos de Sanlúcar) en masculino y Elisa Elías (RC Labradores de Sevilla) en femenino. En benjamines, se impusieron Carlos Elías (RC Labradores de Sevilla) y Ainhoa Márquez (CTM Portuense).

Finalmente, en prebenjamín, los más pequeños del torneo, los campeones fueron Fernando Barberá (El Centro Inglés) y Carlota Armario (CTM Portuense), que cerraron con éxito un torneo que volvió a poner en valor el gran nivel y la proyección del tenis de mesa andaluz.

El concejal de Deportes ha felicitado al CTM Portuense por "su esfuerzo constante en la promoción del tenis de mesa y en el fomento de valores como la superación, la disciplina y el trabajo en equipo entre la juventud portuense", subrayando el compromiso del Ayuntamiento con el deporte base y con las entidades que, como el club portuense, llevan décadas enriqueciendo la vida deportiva y social de la ciudad.

Asimismo, el edil quiere expresar su agradecimiento también a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, así como a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible, junto al Ayuntamiento de El Puerto, la celebración de este Trofeo año tras año.

Su apoyo resulta fundamental para mantener viva esta tradición deportiva y seguir impulsando el tenis de mesa entre los más jóvenes y en toda la ciudad.

Con la entrega de trofeos a los ganadores en las diferentes categorías, ha culminado una intensa edición que abre la temporada oficial de tenis de mesa y que confirma al Trofeo Ciudad de El Puerto como un clásico del calendario deportivo.