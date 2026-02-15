El Ayuntamiento convoca una nueva edición de los Premios Ciudad de Cádiz de Deportes

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 15 Feb.

El Instituto Municipal del Deporte del Ayuntamiento de Cádiz ha convocado una nueva edición de los Premios Ciudad de Cádiz de Deportes, un reconocimiento público dirigido a personas, organismos públicos y entidades privadas que hayan contribuido de forma sobresaliente a engrandecer, ampliar o difundir el deporte en la ciudad.

El concejal de Deportes, Carlos Lucero, ha señalado en una nota que estos galardones, cuyo plazo para la presentación de candidaturas se han abierto hasta el 3 de marzo, tras la aprobación de la convocatoria y sus bases en el Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte de Cádiz, "permiten visibilizar el enorme trabajo que realizan durante todo el año deportistas, entidades y personas que muchas veces pasa desapercibido pese a su impacto en el tejido deportivo y social de la ciudad".

Asimismo, el edil ha explicado que "estos premios no son sólo un reconocimiento a los logros de los deportistas en sus diferentes especialidades, sino también a la aportación de muchas personas y entidades en ámbitos como la docencia, la promoción, el patrocinio, la investigación o el altruismo dentro de la actividad física y la cultura del movimiento".

Lucero ha animado a clubes, asociaciones y entidades gaditanas a participar activamente en esta convocatoria "para que estos premios reflejen fielmente la calidad, la diversidad y la riqueza del deporte en nuestra ciudad".

MODALIDADES CONVOCADAS

En esta edición de los Premios Ciudad de Cádiz de Deportes se valorarán diferentes modalidades que se han desarrollado durante el pasado año, y serán para 'Deportista destacada/o', 'Entrenadora/or destacada/o', 'Colectivos o entidades destacadas', y una 'Mención del Jurado'.

El jurado podrá conceder hasta un máximo de ocho premios en total, en función de la cantidad y calidad de las candidaturas presentadas, pudiendo incluso declarar desierta alguna modalidad si no se alcanzan los méritos exigidos.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 3 de marzo inclusive y las candidaturas deberán ser propuestas por entidades deportivas o ciudadanas, centros educativos o cualquier entidad de carácter social con actividad deportiva.

Los candidatos deberán ser naturales de Cádiz o haber desarrollado su labor en la ciudad, o pertenecer a una entidad representativa de la misma. No podrán presentarse personas o entidades ya premiadas en ediciones anteriores.

Además, las candidaturas deberán acompañarse de un impreso de presentación de candidaturas, datos personales y memoria justificativa de méritos, y un certificado del acuerdo de presentación conforme a la normativa de la entidad proponente y declaración expresa de aceptación de las bases y del fallo del jurado. Además, se deben incluir tres fotografías en formato digital de la persona candidata en su actividad deportiva, junto a autorización firmada para su difusión.

Los modelos oficiales de esta documentación están disponibles en la web del IMD, accesible desde el enlace https://deporte.cadiz.es/actualidad/premios-ciudad-de-c%C3%A...- de-deportes-convocatoria-normativa-edici%C3%B3n-2025.

La documentación deberá presentarse a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Cádiz mediante la plataforma Red SARA (https://reg.redsara.es/es/) y una vez realizado el registro, deberá remitirse copia del justificante al correo actividades.deportivas@cadiz.es.

El jurado estará presidido por el concejal delegado de Deportes y compuesto por vocales vinculados al ámbito deportivo local, contando con la colaboración de la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz, que propondrá a dos de sus miembros. Los premios se entregarán en un acto público de reconocimiento, en el que los galardonados recibirán una placa conmemorativa y un diploma acreditativo.