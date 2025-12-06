Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) adjudica un puesto de carnicería en el Mercado de Federico Mayo a una joven pareja

Ayuntamiento de Jerez adjudica un puesto de carnicería en el Mercado de Federico Mayo a una joven pareja - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha entregado las llaves de un nuevo puesto del Mercado de Federico Mayo, destinado a carnicería, a una joven pareja emprendedora, con lo que ya son once los establecimientos abiertos en estas instalaciones municipales desde su reapertura en septiembre.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la delegada de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García, ha felicitado a los nuevos adjudicatarios y ha destacado la importancia de este autoempleo para impulsar su proyecto profesional: "Han sido valientes e ilusionados, invirtiendo en su propio puesto de trabajo para sacar adelante a su familia", ha señalado.

Actualmente, de los doce puestos del mercado, once están en funcionamiento: dos pescaderías, dos carnicerías, dos de frutas y verduras, uno de alimentación y bebidas, una panadería y pastelería, una droguería y perfumería, uno para congelados y una cafetería. Solo queda pendiente la adjudicación del puesto de herboristería-parafarmacia, que en caso de no cubrirse podría cambiar de actividad para su futura ocupación en 2026.