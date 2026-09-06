El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) reafirma su apoyo a las papelerías ylibrerías de barrio

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) reafirma su apoyo a las papelerías y librerías de barrio. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez ha respaldado a las papelerías y librerías locales, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Por este motivo, la delegada de Comercio, Nela García, ha visitado los establecimientos que integran la asociación 'La Papelería de tu Barrio'. Durante el recorrido por las papelerías 'El Retiro', 'Palos Blancos', 'Punto y aparte' y 'La Española', la delegada ha afirmado que el apoyo a estos establecimientos trasciende la tradicional campaña escolar, subrayando el papel fundamental que juegan en el tejido económico y social de los barrios durante todo el año.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, "además de proveer de libros de texto y material escolar, las papelerías de barrio ofrecen una amplia gama de servicios que facilitan la vida de los ciudadanos como son libros de lectura, regalos, fotocopias, prensa o servicios de paquetería, convirtiéndose en auténticos puntos de referencia en cada barriada".

Con la visita a estos cuatro establecimientos, García ha querido dar un "abrazo caluroso" al sector y ha dejado clara la postura del Ayuntamiento. "No tenemos ninguna duda para seguir apoyando y dando visibilidad a la campaña de vuelta al cole, pero no solo a esta campaña sino al trabajo de los 365 días del año".

Asimismo, la responsable de Comercio ha remarcado la multifuncionalidad de estos espacios comerciales que van mucho más allá de la simple venta de material escolar, afirmando que "después de los comercios de alimentación en los barrios, uno muy importante es la papelería y la librería".

Por su parte, una de las miembros de la asociación 'La Papelería de tu Barrio', Marga Sánchez-Arévalo, ha afirmado que "un año más estamos con la campaña escolar con mucha ilusión, deseando que empiece el colegio y se vea movimiento". Asimismo, "estamos muy agradecidos a los clientes que vuelven año tras año porque confían en nosotros", ha concluido.