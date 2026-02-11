El Ayuntamiento de Jerez desactiva dispositivo de recogida de recursos al estar cubierta las necesidades en el temporal

Punto de recogida de recursos para damnificados por el temporal el Palacio de Deportes de Chapín de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Tomás Sampalo que, junto a la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, ha estado al frente de la recepción de recursos para las personas damnificadas por las inundaciones en el Palacio de Deportes de Chapín, ha dado a conocer que Cruz Roja "ha transmitido que las necesidades de momento están cubiertas".

"Es un mensaje importante porque seguimos recibiendo llamadas de entidades, asociaciones, hermandades, clubes, empresas y particulares con ofrecimientos muy variados que posiblemente sean útiles en una siguiente fase de activación de la colaboración ciudadana", ha explicado en una nota.

Por ello, el dispositivo de recepción de recursos que se encontraba en Chapín se ha desactivado y miembros de Protección Civil y voluntarios se han encargado de trasladar todos los recursos a las naves de Andana en El Portal con el objetivo de seguir llevando estos productos de primera necesidad a las personas que los necesitan, especialmente en la zona rural.

La delegada de Inclusión Social, Yéssika Quintero, y su equipo de la Delegación en coordinación con Medio Rural, que dirige la teniente de alcaldesa, Susana Sánchez Toro, están llevando estos recursos a las barriadas rurales a diario.

"Ahora lo que más necesitan las personas que han vuelto a sus casas son productos de limpieza y botas de agua y eso es lo que estamos llevando principalmente. En otros momentos hemos necesitado productos no perecederos, agua y ropa para atender a las personas realojadas y eso es lo que hemos recogido gracias a la coordinación y en estrecha colaboración con Cruz Roja y Cáritas", ha explicado.

Por su parte, Tomás Sampalo y Carmen Pina han vuelto a reiterar el agradecimiento a "todas aquellas personas que han contribuido a que ya se hayan cubierto las necesidades según nos ha explicado Cruz Roja". "Jerez ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria, que cuida de sus vecinos en los momentos que más se necesita como ya hiciera en anteriores ocasiones", han añadido.

El dispositivo de recepción de recursos como alimentos, ropa, productos de higiene, limpieza, mantas y agua, entre otros, se inició el pasado 6 de febrero en el Palacio de Deportes de Chapín. Desde el Ayuntamiento se movilizó a personal municipal adscrito al Área de Acción Social, Policía Local, y Coordinación de Servicios Públicos que, en coordinación con Cruz Roja, recogieron y distribuyeron las donaciones que particulares, asociaciones, clubes, hermandades fueron llevando a la instalación deportiva municipal.

Durante todo el fin de semana se han recogido todas las aportaciones realizadas por diferentes entidades, asociaciones, hermandades, clubes y particulares y un grupo de voluntarios las han ido clasificando para poder enviarlas a las personas que más lo necesitan en estos momentos, según ha explicado el Ayuntamiento.