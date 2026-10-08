Ayuntamiento de Jerez y Diputación de Cádiz abordan nuevas vías para impulsar la promoción de vivienda protegida

Archivo - La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (d), junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (i), en una imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo ha mantenido una reunión con el consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Diputación de Cádiz, José Manuel Cossi, con el objetivo de analizar y promover nuevas vías de colaboración que permitan impulsar la promoción de vivienda protegida en el municipio.

Durante el encuentro, ambas partes han abordado las posibilidades de cooperación entre la Diputación, a través de su empresa pública de suelo y vivienda, y el Ayuntamiento, para contribuir a ampliar la oferta residencial a precios asequibles, como ha indicado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Jerez ha subrayado la necesidad de "reforzar" la colaboración institucional para incrementar el parque de vivienda protegida en la ciudad y "facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los jóvenes, las familias y otros colectivos que más dificultades tienen actualmente para acceder al mercado residencial".

Por su parte, el consejero delegado ha destacado la importancia de "sumar esfuerzos" entre las distintas administraciones públicas para dar respuesta a "una de las principales demandas de la ciudadanía".

En este sentido, ha señalado "la voluntad" de la empresa provincial de colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones que permitan aprovechar el suelo disponible y favorecer la construcción de vivienda protegida.

Ambas administraciones han coincidido en la necesidad de continuar trabajando de manera coordinada y estudiar proyectos concretos que permitan avanzar en la promoción de vivienda protegida, dando así respuesta a las necesidades habitacionales de la población.

Para García-Pelayo, este encuentro se enmarca en "la voluntad" de la Diputación y del Ayuntamiento de "fortalecer la cooperación institucional en materia de vivienda, tejiendo alianzas y explorando nuevas oportunidades para que el suelo público pueda contribuir a generar una oferta residencial asequible y adaptada a las necesidades de la ciudad".

La próxima semana se seguirá con el trabajo a partir de una reunión más técnica en la que comenzarán a ponerse sobre la mesa un planteamiento de trabajo real y una hoja de ruta a seguir en los próximos meses por ambas administraciones.