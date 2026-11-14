El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) y la Cátedra de Flamencología trazan líneas de colaboración para 2027

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, en un encuentro con la cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha mantenido un encuentro con representantes de la cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez para establecer líneas de actuación conjunta con vistas al año que viene.

En este sentido, entre los asuntos tratados, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, destacan la próxima convocatoria de los Premios Nacionales de Flamenco y la conmemoración del 60 aniversario del disco 'Canta Jerez'. Efemérides que tienen previsto celebrar con la organización de un acto en el que colaboren ambas entidades.

En cuanto a los Premios Nacionales de Flamenco, creados por la Cátedra en 1964, cabe destacar que cumplirán su 29 edición, consolidando una trayectoria que desde sus orígenes ha galardonado a figuras legendarias del panorama flamenco como Antonio Mairena, 'La Paquera', 'Terremoto de Jerez', Antonio 'El Bailarín', Paco de Lucía o Paco Cepero, entre muchos otros.

Estos reconocimientos tienen un carácter bianual y fueron recuperados en 2023, después de once años sin ser convocados, habiendo sido uno de los principales objetivos de la nueva junta directiva constituida en 2020. En este sentido, la alcaldesa ha resaltado la relevancia de unos galardones que "valoran la aportación artística de grandes nombres del flamenco, la investigación y difusión de este arte universal".

Además, ha subrayado que "son premios que a lo largo del tiempo se han concedido a figuras del cante, el baile y la guitarra, así como a escritores, críticos y divulgadores", agradeciendo a los representantes de la Cátedra de Flamencología su implicación y compromiso permanente para impulsar nuevos proyectos y conservar las tradiciones de este Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Por otro lado, el histórico disco 'Canta Jerez' está considerado una de las grandes joyas sonoras del flamenco jerezano del último siglo y esta conmemoración servirá para plantear una iniciativa conjunta con el respaldo del Ayuntamiento orientada a reconocer su contribución a la cultura.

CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA Y ESTUDIOS FOLCLÓRICOS ANDALUCES DE JEREZ

La Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez fue fundada el 24 de septiembre de 1958 por Juan de la Plata, Manuel Pérez Celdrán, Manuel Ríos Ruiz y Esteban Pino Romero.

La entidad cuenta con una dilatada historia dedicada a la investigación, estudio, conservación y difusión del patrimonio flamenco y, más allá de la organización de espectáculos, la Cátedra desarrolla una labor esencial de documentación, divulgación y reconocimiento de los profesionales, artistas e investigadores vinculados al arte jondo y a las tradiciones folclóricas andaluzas, con especial devoción por la identidad jerezana.