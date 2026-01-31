Ayuntamiento de Jerez reduce las "'facturas en el cajón en 25 millones" durante el actual mandato

Archivo - María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha reducido las Operaciones Pendientes de Aplicar, OPA (conocidas como "facturas en el cajón") en 25.095.035,18 euros durante el presente mandato, pasando de 58.331.903,58 euros contabilizados a finales de 2023, heredado del anterior Gobierno socialista, a 33.236.868,40 euros al cierre del ejercicio de 2025.

"Hemos logrado una significativa reducción de la deuda con proveedores y queremos seguir en esta línea de reducción y seguir bajando esta cantidad a lo largo del año", ha señalado el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, en un comunicado, subrayando a su vez, otros "logros en materia económica del actual Gobierno, como la aprobación de los presupuestos, que permite avanzar en una senda de normalidad económica o la contención de la deuda financiera".

El delegado de Economía y Hacienda ha subrayado la gestión financiera "seria y responsable que se está llevando a cabo desde el gobierno municipal para conseguir la normalización presupuestaria, optimizar el gasto público y mejorar los servicios públicos".

"Cuando llegamos al Gobierno la economía municipal estaba en la UCI por quienes en ocho años la dejaron casi morir y, ahora, podemos decir que ya ha pasado a planta, tal y como verifican los informes del Tribunal de Cuentas, la Airef y el Ministerio de Hacienda", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que las medidas adoptadas por el Gobierno para reconducir la situación económica municipal "aleja al Ayuntamiento de un estado de "respiración asistida, aunque sigue requiriendo de mucha dedicación, esfuerzo y compromiso de este Gobierno, y también de otras administraciones, y de ahí, los continuos contactos que mantenemos con el Ministerio de Hacienda para tratar de aliviar la presión financiera".

Asimismo, ha recordado el reciente anuncio hecho por la alcaldesa, Maria José García- Pelayo, de solicitar al Gobierno central un Régimen Financiero Especial para Jerez, para lo cual ya se trabaja en coordinación con el Consejo Social de la Ciudad, al que se le ha trasladado este mismo mes la propuesta de elaborar un diagnóstico sobre la situación de la ciudad que respalde la necesidad de que Jerez reciba un reconocimiento económico especial.

EVOLUCIÓN DE LAS OPA

En cuanto al volumen de facturas pagadas en los últimos dos años y medio, Francisco Delgado asegura que se trata "de una cifra histórica", teniendo en cuenta las cantidades registradas en esta cuenta antes de la llegada del Gobierno de María José García- Pelayo.

Ha explicado que, de esta forma, en el año 2021, el saldo de esta cuenta ascendía a 48.390.397,39 euros, mientras que en 2022 fue de 44.951.266,98 euros, y que ya en años anteriores, es decir, entre 2015 y 2020, esta cantidad no ha bajado de los 50 millones de euros.

Tal y como ha destacado el delegado municipal, en el año 2024 se pagaron un total de 8.339.781,86 millones de euros de OPA, mientras que en 2025, la reducción anual ha sido de 16.755.253,32 euros, es decir, prácticamente el doble, "lo que representa un saneamiento fundamental de las cuentas por pagar".

Por otro lado, Francisco Delgado ha destacado la mejora experimentada en el Periodo Medio de Pago a Proveedores durante la actual legislatura, que se sitúa en 90 días, en comparación con la media antes del año 2023, que se situaba en 380 días.

"Se trata de una mejora extraordinaria si comparamos la media actual con la que se registraba antes del año 2023, ha señalado el delegado de Economía y Hacienda, subrayando que "si estuviésemos acogidos a un Plan de Pago Proveedores la reducción sería aún mayor, pasando de 90 a 30 o 32 días".

En este punto, ha recordado que el ayuntamiento no se pudo incorporar al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno de España debido a que el periodo medio de pago tiene que ser superior a 60 días, y cuando el citado Plan se referenció, en noviembre y diciembre, esta cifra, que es oscilante, se situaba en 32 días.

Ha expuesto que otro de "los logros del actual gobierno ha sido la evolución de la deuda financiera, que crecía a razón de 50 ó 60 millones de euros anuales antes de nuestra llegada al gobierno, incrementándose durante los ocho años de mandato de la anterior alcaldesa, más de 300 millones la deuda municipal, mientras que, desde 2024, se ha contenido en las cifras que dejaron".