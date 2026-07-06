El Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) coordina con el Grupo Transfronterizo las actuaciones ante la supresión de la Verja

El alcalde de La Línea, Juan Franco, reunido con el Grupo Transfronterizo. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha mantenido un encuentro de trabajo con el Grupo Transfronterizo, encabezado por su presidente, Darren Serisola, y su vicepresidente y portavoz, Lorenzo Pérez Periañez, para abordar las líneas de actuación ante la próxima desaparición de la Verja con Gibraltar, fijada para el 15 de julio.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, durante la reunión se han puesto sobre la mesa las medidas de planificación urbana y de movilidad que el municipio está diseñando para adaptarse a este escenario.

En este sentido, ha apuntado que la prioridad del equipo de gobierno se centra en la redacción de un 'Masterplan' destinado a ordenar de forma integral todos los espacios municipales colindantes con la zona fronteriza, el cual incluye un estudio de los flujos de tráfico ante el desmantelamiento del control. Asimismo, la planificación contempla proyectos como el impulso de un centro tecnológico, y el inicio de la cooperación técnica con el Peñón.

"Hemos mantenido reuniones con el Gobierno de Gibraltar para ir montando un equipo de trabajo que analice todos los aspectos que nos competen a ambas administraciones e ir concretando y previendo situaciones", ha explicado el alcalde.

Por su parte, Juan Franco ha manifestado su satisfacción por el acuerdo, apelando a la responsabilidad compartida. "Se van a producir situaciones nuevas que hasta ahora ninguno hemos conocido, porque la situación actual se remonta a hace más de 100 años, y ahora hay que tener la altura de miras necesaria para trabajar de forma conjunta", ha manifestado.

En este sentido, el alcalde ha avanzado que mantendrá nuevos encuentros con el colectivo para trasladar los avances y recoger sus aportaciones.

Por su parte, el Grupo Transfronterizo en representación del tejido empresarial y de los trabajadores ha mostrado su "total disposición" para colaborar con la administración en aquellos temas logísticos o laborales que se presenten en ambos territorios.

Lorenzo Pérez Periañez ha valorado el encuentro con el alcalde y ha ofrecido el "respaldo" de la organización para potenciar alianzas empresariales conjuntas y garantizar el asesoramiento a los profesionales transfronterizos.

"A partir de ahora vamos a crecer y no hay más remedio que estar juntos en esta nueva aventura tan importante. Aunque al principio podamos tener problemas de carácter técnico, ya hay que empezar a trabajar, que desaparezca la verja y creo que tendremos un futuro bastante esperanzador", ha concluido.