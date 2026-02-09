Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) activa la primera fase del Plan de Adecuación de Espacios Públicos tras los temporales

Recogida de arena en el paseo marítimo. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), una vez finalizada la emergencia, ha puesto en marcha este lunes, desde primera hora de la mañana, la primera fase del Plan de Adecuación de los espacios públicos afectados por los recientes temporales, con un 2amplio despliegue" de medios humanos y técnicos que "trabajan al cien por cien de su capacidad" para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas de lluvia y viento registradas en las últimas semanas.

En una nota, el alcalde, Germán Beardo, ha explicado que los servicios municipales de limpieza, mantenimiento urbano, playas y pinares, Apemsa y alumbrado público están actuando de forma intensiva en distintos puntos de la ciudad.

En este sentido, ha apuntado que se ha puesto especial atención al Poblado de Doña Blanca, los entornos costeros de Valdelagrana y Costa Oeste pasando por La Puntilla, donde se está retirando arena del Paseo Marítimo, con casi cerca de 20 camiones, y también los restos de cañas, hojas y ramas que ha traído el río, así como a diversas zonas que han sufrido afecciones significativas. En todos estos puntos ya han comenzado los trabajos de limpieza, bacheo, reparación y puesta a punto de los espacios públicos.

El alcalde ha destacado que estas actuaciones tienen como objetivo restablecer la normalidad cuanto antes, garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y mejorar el estado general de la ciudad, tras los daños provocados por los temporales, permitiendo que El Puerto recupere progresivamente su imagen, funcionalidad y calidad urbana.

De forma paralela, el Ayuntamiento está llevando a cabo una evaluación técnica detallada y exhaustiva de los desperfectos ocasionados por las lluvias, con el fin de definir con precisión las actuaciones necesarias y activar un plan municipal de intervención específico para la reparación y mejora de las vías públicas más afectadas.

Asimismo, Beardo ha anunciado que en breve se iniciará el Plan Municipal de Reconstrucción, que arrancará en el Camino de los Romanos y la Cañada del Verdugo, dos de los puntos que han registrado mayores daños y que requieren una intervención estructural más profunda, para continuar y seguir avanzando en el resto de los puntos de El Puerto que también lo necesiten.

El alcalde ha subrayado que el Gobierno municipal está actuando con rapidez, coordinación y responsabilidad, poniendo todos los recursos disponibles al servicio de la ciudad y de los vecinos, y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando "de manera constante" para recuperar los espacios afectados y reforzar la resiliencia de El Puerto de Santa María frente a futuros episodios meteorológicos adversos.