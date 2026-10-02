Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) aprueba 53 millones para inversiones en vivienda y actuaciones en todos los barrios

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, presidiendo el pleno de octubre en el Ayuntamiento - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha aprobado este viernes en el pleno ordinario de octubre una nueva modificación de crédito del presupuesto municipal de 2026 que permitirá dotar de financiación a un amplio paquete de actuaciones y proyectos que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad, con una inversión que supera los 53 millones de euros.

La modificación presupuestaria permite incorporar y reforzar crédito para inversiones y transferencias de capital destinadas a invertir en vivienda, mejorar las infraestructuras, los espacios públicos y los servicios municipales, dando cobertura económica a actuaciones que ahora ya cuentan con los recursos necesarios para continuar su tramitación y ejecución, como ha detallado el Consistorio en una nota.

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha destacado que esta modificación de crédito "demuestra que cuando un Ayuntamiento sanea sus cuentas y recupera capacidad financiera, esa fortaleza se traduce en proyectos y en mejoras concretas para la ciudad".

"Hoy estamos hablando de crédito, pero detrás de cada partida hay una actuación, calles que se van a reparar, instalaciones que se van a mejorar, vivienda pública, equipamientos deportivos, patrimonio, parques, alumbrado y servicios sociales", ha aseverando, manifestado que el objetivo es que "cada euro disponible tenga un retorno directo en la ciudad y en la calidad de vida de los portuenses".

Beardo ha subrayado que El Puerto tiene "ahora" una capacidad de inversión "que hace unos años era imposible" y que se está utilizando para "seguir transformando la ciudad barrio a barrio, sin dejar de atender las necesidades del día a día".

Con esta nueva modificación, el Gobierno municipal continúa reforzando el presupuesto de 2026 para atender las necesidades de la ciudad y dar continuidad a los proyectos en marcha.

Entre las partidas de mayor volumen se encuentra la transferencia de 10.466.970 euros a Avanza El Puerto, destinada a actuaciones vinculadas a vivienda pública, como la construcción de VPO para venta y alquiler anual en varias zonas de la ciudad, a la que se suman 808.100 euros para la climatización de los colegios y algunas mejoras de edificios municipales.

Asimismo, se incorporan 13 millones de euros para actuaciones en vías públicas de toda la ciudad, reforzando la capacidad municipal para intervenir en calles, espacios urbanos y barrios y continuar con la mejora de todo El Puerto.

El paquete incluye recursos para actuaciones de emergencia en vías públicas, adquisición de luminarias y renovación de instalaciones de alumbrado público mediante medidas de eficiencia energética, así como diferentes intervenciones destinadas a mejorar las barriadas y los espacios urbanos.

El deporte también concentra parte de estas nuevas dotaciones, entre ellas los 675.710 euros destinados a nuevas infraestructuras para la creación del Estadio de Rugby, además de otros 690.470 euros para distintas obras de mejora en instalaciones deportivas municipales como la Ciudad Deportiva, el Pabellón Jóvenes Portuenses o el Pabellón Ramón Velázquez, entre otras.

En materia de movilidad, la modificación completa la actuación correspondiente a la pasarela peatonal sobre el río Guadalete, a cuya dotación se suman 250.216 euros, así como al proyecto integral para la construcción del puente para tráfico rodado y la reforma integral de la Plaza de Pescadería, con una consignación de 82.208 euros.

La modificación permitirá también avanzar en la mejora de parques y jardines, con la instalación de un nuevo parque canino en una parcela municipal y la adquisición de vehículos destinados al mantenimiento de zonas verdes.

En materia de patrimonio y cultura se contemplan nuevas inversiones en el Museo, el Palacio de Araníbar, el Hospitalito y otros edificios municipales, además de actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Asimismo, por un valor de 132.399,60 euros se refuerzan las actuaciones en equipamientos municipales y sociales, con intervenciones en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca para la renovación y sustitución de la iluminación a led, y pequeñas obras en edificios municipales o centros asistenciales, como el Centro de Emergencia y el Centro Residencial para Personas Sin Hogar, incluyendo la adquisición de mobiliario para este último.

El nuevo paquete de crédito alcanza también distintas áreas de actividad municipal como Deportes y Juventud, Bienestar Social, Igualdad, Relaciones con la Ciudadanía, Comercio, Turismo, Fiestas y Promoción de la Ciudad, y Cultura, Educación y Patrimonio inyectando una nueva suma de 615.667 euros.

El teniente de alcalde de Gran Ciudad, Organización Municipal, Economía y Hacienda, Javier Bello, ha explicado que una modificación presupuestaria es "una herramienta de gestión que permite adaptar los recursos municipales a las necesidades reales y a los proyectos que el Ayuntamiento tiene en marcha".

Así, ha puesto en valor que "el trabajo de planificación y gestión económica permite que actuaciones muy diferentes, desde una infraestructura de movilidad hasta el equipamiento de un centro social, una instalación deportiva, un colegio o una actividad cultural, cuenten con crédito suficiente para poder desarrollarse".