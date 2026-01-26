Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) insta a actuar con carácter urgente para la retirada de los restos de 'El Vaporcito'

Archivo - Vaporcito de El Puerto antes de su hundimiento en el año 2011. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha lamentado "profundamente" el estado en el que ha amanecido el vapor Adriano III, conocido como 'El Vaporcito', tras las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados durante el pasado fin de semana. Asimismo, ha instando a las partes responsables a que actúen con carácter urgente para la retirada y aseguramiento de los restos, ante la previsión de nuevos episodios de lluvias durante esta semana y el riesgo que ello supone.

En este sentido, ha añadido en una nota que le consta que tanto la Junta de Andalucía como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ya están trabajando de manera coordinada para abordar esta situación.

El Ayuntamiento ha recordado que el Adriano III es un Bien de Interés Cultural (BIC) de titularidad privada, perteneciente a la Asociación de Amigos de El Vaporcito, y que se encuentra ubicado en suelo de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por lo que el Consistorio no ostenta competencias directas de intervención sobre el bien ni sobre su emplazamiento.

En este sentido, ha añadido que, no obstante, "desde hace mucho tiempo", el Ayuntamiento viene instando de manera reiterada a todas las partes implicadas --propiedad, Autoridad Portuaria y administraciones competentes-- a consensuar una solución definitiva que permitiera trasladar, proteger y dignificar los restos del barco, tanto por motivos de seguridad pública como por el valor simbólico y patrimonial que representa para la ciudad y para la Bahía de Cádiz.

Así, el Ayuntamiento ha reconocido el "esfuerzo realizado en su momento" por la asociación propietaria para tratar de recuperar el barco, aunque diversos factores ajenos a la voluntad de la propiedad, como la pandemia, el estado estructural de la embarcación y la falta de respuesta suficiente a las iniciativas impulsadas, dificultaron alcanzar el objetivo final de su restauración.

Finalmente, tras instar a las partes responsables a que actúen con carácter urgente para la retirada y aseguramiento de los restos, ha asegurado que el Ayuntamiento de El Puerto ha "colaborado en todo momento" dentro del marco legal de sus competencias y continuará haciéndolo, "pero debe insistir en que no puede actuar directamente sobre bienes privados ni intervenir sin autorización expresa de las administraciones y entidades titulares competentes".