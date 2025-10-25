El Ayuntamiento de El Puerto (Cádiz) visita el CEIP Marqués de Santa Cruz para conocer el proyecto educativo

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Javier Bello, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqués de Santa Cruz. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Javier Bello, ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Marqués de Santa Cruz, en el Poblado Naval, para conocer de primera mano el desarrollo del proyecto educativo 'El Mar Comienza en tu Cole', una iniciativa que busca "fomentar la conciencia medioambiental entre el alumnado y poner en valor el cuidado del entorno natural y marino del municipio".

Durante el encuentro, Bello ha sido recibido por el equipo directivo del centro y ha podido conocer los detalles de este proyecto, que incluye actividades como el apadrinamiento de la playa de Fuentebravía, talleres de concienciación sobre residuos marinos, jornadas de convivencia y programas de cuidado del patio escolar mediante el reciclaje y la reutilización de materiales, según ha informado el Consistorio en una nota.

El proyecto, que se desarrolla a lo largo de todo el curso escolar, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los programas de educación ambiental promovidos por la Junta de Andalucía, destacando su carácter participativo e integrador, al involucrar a toda la comunidad educativa --alumnado, profesorado y familias-- en la defensa del medio ambiente.

Bello ha destacado "el compromiso" del colegio Marqués de Santa Cruz con "la educación en valores, la sostenibilidad y el respeto a nuestro litoral", subrayando que el Puerto de Santa María "necesita de proyectos como éste, donde la educación se une al compromiso cívico y al amor por nuestra ciudad".

Asimismo, el teniente de alcalde ha felicitado al profesorado y alumnado "por su implicación" en una iniciativa que demuestra que la conciencia ecológica se construye desde la infancia, "empezando por cuidar lo más cercano: el colegio, nuestro barrio y nuestras playas".

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, a través de las distintas áreas municipales, continuará colaborando con iniciativas que promuevan la sostenibilidad, la educación ambiental y la implicación ciudadana en la mejora del entorno urbano y natural del municipio.