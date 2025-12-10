Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) anuncia la recuperación del agua potable en las zonas afectadas desde el domingo

Camión cisterna para dar servicio de agua potable a vecinos afectados por el corte de suminitro en Puerto Real - AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

PUERTO REAL (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que el suministro de agua potable ha quedado "completamente restablecido" en las zonas afectadas tras el corte prolongado que comenzó en la madrugada del pasado domingo y que obligó a activar el Plan de Emergencias de Protección Civil nivel uno este pasado martes.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que la incidencia se debió inicialmente por avería en el entronque de la red arterial que abastece a barrios como Casines, Ciudad Jardín, Nueva Andalucía, La Degollada y la zona de la estación, entre otras, una infraestructura que data de los años 50.

A pesar de la reparación realizada en las primeras horas, nuevas roturas complicaron la recuperación del servicio, lo que llevó al Ayuntamiento a poner en marcha "medidas extraordinarias" para garantizar el acceso al agua potable.

De esta manera, durante la jornada del martes se habilitaron tomas provisionales en distintos puntos del municipio, se dispuso de un camión cisterna procedente de Málaga y se abrieron instalaciones municipales como la caseta municipal, el Complejo Deportivo Paco Gallego y el Centro Cívico Ciudad Abierta para atender a los vecinos afectados. Además, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local se encargaron de llevar agua a personas vulnerables y centros educativos.

A las 06,40 horas de este miércoles se ha finalizado con la última de las reparaciones, poniendo de nuevo la red en servicio y restableciéndose el suministro en la totalidad de la zona. No obstante, el Ayuntamiento ha advertido que se continúa aumentando de forma progresiva la presión en la red para evitar nuevas incidencias.

Así, y por precaución, el camión cisterna ha permanecido de retén hasta las 12,00 horas, momento en que se ha asegurado el restablecimiento del suministro y se ha dado por terminado el servicio de este vehículo.

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha expresado su satisfacción por la resolución del problema y ha agradecido "la paciencia de las familias afectadas" así como la implicación de todos los equipos. "Quiero reconocer el esfuerzo de todo el personal que ha trabajado sin descanso, especialmente a los trabajadores y trabajadoras de GEN, que han demostrado una gran profesionalidad y compromiso con el bienestar ciudadano", ha comentado.

Una vez comprobada la estabilidad del servicio, se ha procedido a desactivar el plan de emergencias local.